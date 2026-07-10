Polymarket oscurato dall'Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha aggiornato oggi l’elenco dei siti di gioco non autorizzati in Italia. Tra le 293 new entry c’è Polymarket. È una popolare piattaforma di predition market statunitense che permette di piazzare scommesse su qualsiasi evento futuro. La decisione potrebbe avere conseguenze sulla sponsorizzazione della S.S. Lazio.

Blocco dell’accesso dal 27 luglio 2026

L’omonima azienda è stata fondata sei anni fa da Shayne Coplan. Ha ricevuto una sanzione dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti perché Polymarket aveva violato la legge sullo scambio di derivati ed è rimasta inaccessibile fino a dicembre 2025, quando l’amministrazione Trump ha cambiato le norme (Donald Trump Jr. è diventato consulente dell’azienda).

Diversi paesi hanno bloccato l’accesso alla piattaforma, in quanto non ha ottenuto la necessaria autorizzazione per operare come sito di scommesse sportive e giochi d’azzardo. In Italia era stato inserita nella blacklist dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 22 ottobre 2025. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso, quindi l’accesso al sito è stato ripristinato circa due mesi dopo.

Non è stata però stabilita la natura giuridica della piattaforma. Polymarket sostiene che si tratta di un mercato di previsione basato sullo scambio di quote tra utenti, non un sito di scommesse tradizionali. L’ADM ha ora inserito nuovamente il sito tra quelli che devono essere oscurati entro il 27 luglio 2026.

Nei termini d’uso del servizio è scritto chiaramente che gli utenti italiani non possono usare la piattaforma e che è vietato aggirare le restrizioni con una VPN, ma questa sarà sicuramente la soluzione adottata dagli italiani per accedere al sito dal 27 luglio.

La S.S. Lazio ha sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con Polymarket fino al 2028. In base all’art. 1 comma 2 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è vietata la pubblicità delle attività di scommesse non autorizzate, quindi la squadra di Claudio Lotito (senatore di Forza Italia) non potrebbe avere Polymarket come sponsor.

