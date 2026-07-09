L'iPhone cade in mare e continua a registrare: il video è virale

Lyal Mreeh Farhat è una content creator israeliana che in questi giorni sta vedendo la sua popolarità subire un’impennata improvvisa. E il merito è di un incidente (senza conseguenze). Era su un’imbarcazione al largo quando ha deciso di appoggiare il suo iPhone 16 in modo precario sulla fiancata della barca, per registrarsi, forse per un reel in compagnia degli amici. Appena si è girata, il telefono è caduto in acqua, continuando a riprendere. Il risultato? Un video con quasi 16 milioni di visualizzazioni e 4,5 milioni di like.

L’iPhone cade in mare e continua a filmare

È rimasto sott’acqua, ha continuato a registrare per tutto il tempo ed è tornato con filmati migliori di quanto mi aspettassi . Il Requiem di Mozart come tappeto sonoro e il contenuto virale è servito.

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La clip pubblicata dura poco meno di un minuto e mezzo, ma la creatore racconta che l’iPhone è rimasto in ammollo per 11 minuti ( Il mio iPhone ha fatto una nuotata di 11 minuti ). Prima la fotocamera ha ripreso la discesa, poi incredibilmente si è posizionata sul fondale rivolta verso l’alto, giusto giusto per inquadrare chi è sceso a recuperarlo. Sembrerebbe quasi fatto apposta, ma non vogliamo pensare a un gesto volontario. C’è anche un elogio alla mela morsicata: Apple, hai creato un vero e proprio mostro . Questo il momento esatto in cui un frame inquadra la ragazza che si rende conto di quanto sta accadendo.

Di fianco a lei si vedono altre tre persone. Nella discesa, vengono inquadrati il fondo dell’imbarcazione e alcuni pesci.

Il telefono è rimasto a una profondità di pochi metri. Dopo 50 secondi di filmato, il taglio e poi la comparsa della sagoma di chi è sceso per recuperarlo. Tutto è bene quel che finisce bene (e porta like).