Argentina-Egitto fa volare Google: nuovo record di ricerche

Nick Fox è il Senior Vice President della divisione Knowledge & Information di Google. Ieri ha pubblicato su X un post molto particolare, associando un nuovo record registrato dal motore di ricerca a una partita dei mondiali di calcio che si stanno svolgendo oltreoceano. Qual è il nesso?

Google Search broke all prior usage records and saw its highest usage in history right after Argentina scored their winning goal in yesterday’s match! 🤯 Great to see the global excitement for the World Cup… can't wait for the semis and final! — Nick Fox (@thefox) July 8, 2026

Il 3-2 di Argentina-Egitto ha fatto volare Google

Nel dettaglio, ha raccontato che il motore di ricerca ha infranto qualsiasi traguardo precedente in termini di utilizzo, quando la squadra di Leo Messi ha segnato il gol della vittoria. È stato uno dei match più combattuti (e controversi) del torneo, con la nazionale sudamericana sotto di due reti fino al minuto 79 e capace di ribaltarla nel quarto d’ora successivo, chiudendo in vantaggio prima dei tempi supplementari.

A causare l’improvvisa impennata del traffico sono stati coloro che hanno subito cercato informazioni su quanto appena avvenuto in campo. Ricordiamo che Google, su mobile, permette di mettere i risultati delle partite in evidenza sulla homescreen con un widget che si aggiorna automaticamente in tempo reale. Non è dunque da escludere che in molti abbiano visto cambiare il punteggio sui loro smartphone e lo abbiano toccato di conseguenza per saperne di più.

Si aggiungano le tante polemiche sollevate dall’arbitraggio per ottenere il mix perfetto. La direzione della gara è stata fortemente criticata, non solo dai tifosi egiziani, per almeno un paio di decisioni prese: l’annullamento di un gol in seguito alla revisione del VAR e la mancata assegnazione di un calcio di rigore alla nazionale nordafricana pochi secondi prima del 3-2.

Mondiali di calcio, da oggi i quarti di finale

A proposito di mondali, oggi si parte con i quarti di finale. Subito in campo Francia-Marocco, mentre domani toccherà a Svizzera-Colombia, sabato a Norvegia-Inghilterra e infine domenica ad Argentina-Svizzera. Arrivati a questo punto, il tabellone non esclude l’ipotesi di poter rivedere la stessa finalissima a cui abbiamo assistito quattro anni fa, con l’Albiceleste contro i Bleus.