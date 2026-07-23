 Internet Festival 2026: la #saggezza ai tempi dell'AI
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Internet Festival 2026: la #saggezza ai tempi dell'AI

Nuovo appuntamento per l'Internet Festival, sempre a Pisa dall'8 all'11 ottobre 2026, con un programma incentrato sul concetto di #saggezza.
Internet Festival 2026: la #saggezza ai tempi dell'AI
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Nuovo appuntamento per l'Internet Festival, sempre a Pisa dall'8 all'11 ottobre 2026, con un programma incentrato sul concetto di #saggezza.
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L’edizione 2026 dell’Internet Festival – Forme di Futuro andrà in scena dall’8 all’11 ottobre, come da tradizione a Pisa. A ospitarla saranno 10 location della città, con appuntamenti, incontri, attività e momenti di confronto legati tra loro dal filo conduttore della parola chiave #saggezza (#identità nel 2025), concetto attorno a cui è stato costruito il programma di quest’anno.

#saggezza è la parola chiave dell’Internet Festival

La saggezza è intesa come capacità di unire ragione, esperienza, equilibrio e senso critico per comprendere la realtà e orientare le proprie scelte. Un requisito sempre più essenziale, una peculiarità prettamente umana che rischia di diventare merce rara, nel momento storico in cui il processo cognitivo è sempre più delegato agli automatismi e alla comodità dell’intelligenza artificiale, facendoci correre il rischio di smettere di pensare, di immaginare. Partendo da qui è stato pianificato un programma articolato in diverse aree tematiche:

  • Società, diritti ed etica;
  • Ricerca, dati e sicurezza;
  • Cultura, media e intrattenimento;
  • Pubblica amministrazione;
  • Economia, impresa e lavoro;
  • Green tech, sostenibilità e benessere;
  • T-Tour.

Internet Festival 2025

Cambia il concetto attorno a cui ruota la manifestazione, ma non il suo focus. È sempre concentrato su opportunità e sfide delle tecnologie digitali, alle quali si aggiunge questa volta un’enfasi particolare sull’economia, con dibattiti e confronti rivolti al mondo produttivo.

Le bandiere di Internet Festival nelle strade di Pisa

Spazio anche alla robotica, con la presentazione in anteprima dell’evoluzione dell’unità umanoide Abel. È un adolescente sintetico capace di riconoscere e comunicare le emozioni. Il nuovo prototipo è stato realizzato con un’architettura hardware e software riprogettata ed è in grado di comprendere meglio gli stati emotivi dell’interlocutore, oltre che di apprendere le modalità espressive osservando il comportamento umano.

Il robot Abel all'Internet Festival

Per quanto riguarda il dialogo tra arte e tecnologia, nell’ambito dell’iniziativa Data Conversations saranno protagonisti talenti provenienti da tutta Europa. In programma anche la mostra per i 25 anni della società Net7 con Francesco Moretti e un percorso espositivo dedicato alla sua visione del paesaggio urbano.

Infine, i T-Tour già citati saranno ospitati dal Centro Congressi Le Benedettine. Rappresentano uno degli appuntamenti più attesi del festival, con laboratori, workshop e installazioni interattive, il tutto completamente gratuito per chiunque voglia sperimentare e approfondire temi come IA, cybersecurity e cittadinanza digitale. Per altre informazioni rimandiamo al sito ufficiale.

Fonte: Internet Festival

Pubblicato il 23 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
23 lug 2026
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