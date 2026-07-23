Internet Festival 2026: la #saggezza ai tempi dell'AI

L’edizione 2026 dell’Internet Festival – Forme di Futuro andrà in scena dall’8 all’11 ottobre, come da tradizione a Pisa. A ospitarla saranno 10 location della città, con appuntamenti, incontri, attività e momenti di confronto legati tra loro dal filo conduttore della parola chiave #saggezza (#identità nel 2025), concetto attorno a cui è stato costruito il programma di quest’anno.

#saggezza è la parola chiave dell’Internet Festival

La saggezza è intesa come capacità di unire ragione, esperienza, equilibrio e senso critico per comprendere la realtà e orientare le proprie scelte . Un requisito sempre più essenziale, una peculiarità prettamente umana che rischia di diventare merce rara, nel momento storico in cui il processo cognitivo è sempre più delegato agli automatismi e alla comodità dell’intelligenza artificiale, facendoci correre il rischio di smettere di pensare, di immaginare. Partendo da qui è stato pianificato un programma articolato in diverse aree tematiche:

Società, diritti ed etica;

Ricerca, dati e sicurezza;

Cultura, media e intrattenimento;

Pubblica amministrazione;

Economia, impresa e lavoro;

Green tech, sostenibilità e benessere;

T-Tour.

Cambia il concetto attorno a cui ruota la manifestazione, ma non il suo focus. È sempre concentrato su opportunità e sfide delle tecnologie digitali, alle quali si aggiunge questa volta un’enfasi particolare sull’economia, con dibattiti e confronti rivolti al mondo produttivo.

Spazio anche alla robotica, con la presentazione in anteprima dell’evoluzione dell’unità umanoide Abel. È un adolescente sintetico capace di riconoscere e comunicare le emozioni . Il nuovo prototipo è stato realizzato con un’architettura hardware e software riprogettata ed è in grado di comprendere meglio gli stati emotivi dell’interlocutore, oltre che di apprendere le modalità espressive osservando il comportamento umano.

Per quanto riguarda il dialogo tra arte e tecnologia, nell’ambito dell’iniziativa Data Conversations saranno protagonisti talenti provenienti da tutta Europa. In programma anche la mostra per i 25 anni della società Net7 con Francesco Moretti e un percorso espositivo dedicato alla sua visione del paesaggio urbano.

Infine, i T-Tour già citati saranno ospitati dal Centro Congressi Le Benedettine. Rappresentano uno degli appuntamenti più attesi del festival, con laboratori, workshop e installazioni interattive, il tutto completamente gratuito per chiunque voglia sperimentare e approfondire temi come IA, cybersecurity e cittadinanza digitale. Per altre informazioni rimandiamo al sito ufficiale.