Social media: Bluesky critica il ban per i minori

In alcuni paesi sono già in vigore leggi specifiche, mentre in altri potrebbero essere approvate nei prossimi mesi (anche in Europa). L’obiettivo è impedire ai minori di accedere ai social media per evitare la visualizzazione di contenuti non adatti all’età. Secondo Rose Wang, Chief Operating Officer di Bluesky, tale ban potrebbe rafforzare il potere delle Big Tech.

Possibili conseguenze negative per le piccole aziende

L’Australia è stato il primo paese ad introdurre il ban per i minori di 16 anni e quindi l’obbligo della verifica dell’età. La legge australiana è stata presa come riferimento da altri governi, tra cui quello italiano. La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta di legge entro l’estate per evitare regolamentazioni differenti per ogni paese membro.

La Chief Operating Officer Rose Wang sottolinea che Bluesky supporta la protezione dei più giovani, ma le misure imposte alle piattaforme di grandi dimensioni non sono praticabili per le piccole aziende (Bluesky ha solo 40 dipendenti):

Sostengo la protezione e la sicurezza dei giovani. La domanda che ci poniamo è a quale prezzo, perché essenzialmente ciò che mi spaventa è che a lungo termine ci stiamo dirigendo verso un mondo in cui ci saranno dalle tre alle cinque piattaforme e una regolamentazione estremamente rigida di queste piattaforme. I team di conformità di queste piattaforme saranno dieci volte più grandi del nostro intero team.

In pratica, Meta e altre Big Tech hanno le risorse sufficienti per rispettare eventuali leggi che vietano l’accesso ai social media (e anche la disponibilità economica per pagare eventuali sanzioni o contestare gli obblighi in tribunale). Bluesky e altre piccole aziende rischiano quindi di scomparire. Il risultato finale sarà rafforzare il dominio delle piattaforme social più grandi.