Apple Maps su veicoli elettrici e self-driving car di Ford

Le funzionalità di navigazione di Apple Maps saranno disponibili sui futuri veicoli elettrici di Ford attraverso la Universal Electric Vehicle Platform. Il servizio dell’azienda di Cupertino verrà utilizzato anche per lo sviluppo di BlueCruise, il sistema di assistenza alla guida della casa automobilistica del Michigan.

Apple Maps senza CarPlay e iPhone

Come è noto, Apple offre CarPlay (concorrente di Android Auto) a diversi produttori di automobili. Nel corso degli anni ha ricevuto molti aggiornamenti, ma rimane sempre il vincolo di collegare l’iPhone al sistema di infotainment del veicolo. Da circa un anno è disponibile anche la versione Ultra (al momento riservata alle Aston Martin).

L’integrazione di Apple Maps con la Universal Electric Vehicle Platform di Ford, prevista nel 2027, eviterà l’uso dell’iPhone. Sfruttando il nuovo MapKit for Automotive SDK, la piattaforma per i veicoli elettrici permetterà ai guidatori di ottenere indicazioni di navigazione tramite linguaggio naturale, oltre a informazioni su traffico e incidenti in tempo reale. Sarà inoltre disponibile una funzionalità intelligente di pianificazione dei percorsi per veicoli elettrici.

Il MapKit for Automotive SDK segue gli stessi principi di privacy di Apple Maps. Non verranno raccolti dati di geolocalizzazione o registrate le attività degli utenti sulla mappa. Ford sottolinea che continuerà ad offrire CarPlay sui propri veicoli.

L’azienda di Dearborn utilizzerà le informazioni a livello stradale di Apple Maps anche durante lo sviluppo di BlueCruise, la tecnologia di assistenza alla guida di livello 2 che sarà disponibile nel 2027 per i viaggi in autostrada. La versione di livello 3 dovrebbe arrivare nel 2028.

Per Apple è ovviamente un accordo molto importante, considerato che Google Maps possiede quasi il monopolio del settore. Il CEO di Ford (Jim Farley) ha dichiarato che i clienti non dovranno pagare nessun extra per usare Apple Maps.