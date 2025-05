CarPlay Ultra disponibile, ma è un lusso per pochi

Un sistema di infotainment evoluto ed esclusivo: CarPlay Ultra è ufficiale, ma a differenza della sua versione base non sarà disponibile su larga scala, almeno non a breve. Il suo arrivo era noto da tempo. La mela morsicata lo ha però più volte posticipato, per garantire una qualità del risultato finale all’altezza delle aspettative.

L’infotainment secondo Apple: arriva CarPlay Ultra

Inizialmente, la tecnologia è in dotazione solo ai nuovi veicoli Aston Martin acquistati negli Stati Uniti e in Canada. Entro le prossime settimane arriverà anche sulle vetture del marchio già in commercio, attraverso un aggiornamento dedicato.

Fa ovviamente leva sulle funzionalità di iPhone, ottimizzando l’esperienza con una personalizzazione su cui ogni automaker può intervenire, mantenendo inalterato il proprio look and feel caratteristico. Un esempio nell’immagine qui sotto.

Bob Borchers (vice president of Worldwide Product Marketing) definisce il lancio di CarPlay Ultra come la concretizzazione di un progetto finalizzato a reinventare l’esperienza in auto, rendendola ancora più unificata e coerente . L’obiettivo è quello di offrire agli automobilisti un modo più intelligente e sicuro di utilizzare il proprio iPhone in auto, integrandosi perfettamente con i sistemi del veicolo e valorizzando l’aspetto e le funzionalità esclusive di ogni casa automobilistica . L’integrazione è totale, anche a livello dei display che sulle vetture di ultima generazione trovano posto nel cruscotto dietro al volante oltre che nella plancia al centro dell’abitacolo, con diverse modalità di visualizzazione per tachimetro, contagiri, indicatori del livello di carburante e di temperatura.

Non mancano ovviamente applicazioni dedicate alla navigazione stradale, ai contenuti multimediali, al controllo dei parametri riguardanti la vettura e molto altro ancora. A livello di controlli, il supporto è garantito sia per i comandi al volante sia per i pulsanti fisici e touchscreen.

Tra gli altri automaker che stanno già collaborando con Apple per portare CarPlay Ultra sui loro veicoli ci sono anche Hyundai, Kia e Genesis. Non sono state rese note tempistiche per il debutto in altri territori.