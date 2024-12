Apple CarPlay 2 nel 2024, promessa non mantenuta

CarPlay 2 non sarà disponibile entro il 2024. Essendo oggi l’ultimo giorno dell’anno si può affermare con certezza che Apple non ha mantenuto la promessa. Sul sito ufficiale è ancora presente la frase “Primi modelli in arrivo nel 2024“. A fine novembre sono state scoperte alcune immagini nel database dell’EUIPO.

CarPlay 2 nel 2025?

La prima versione di CarPlay è stata annunciata oltre 10 anni fa (marzo 2014). Permette di collegare l’iPhone (cavo USB o wireless) al sistema di infotainment del veicolo e quindi di sfruttare diverse app di Apple, tra cui Maps, Music, Telefono, Messaggi, Calendario e Siri. Viene supportato da oltre 800 automobili di vari produttori, tra cui Alfa Romeo e Ferrari.

Apple aveva annunciato CarPlay 2 alla WWDC 2022 di inizio giugno. La nuova versione offre una maggiore integrazione con le funzionalità del veicolo. Porsche e Aston Martin avevano confermato il supporto a fine 2023. Durante la WWDC 2024, l’azienda di Cupertino ha mostrato alcuni video dell’interfaccia, promettendo il lancio entro il 2024.

Sul sito ufficiale è stata pubblicata questa descrizione:

L’esperienza iPhone perfettamente integrata sulla tua auto. CarPlay gestirà tutti i display, incluso il quadro strumenti, creando un ecosistema unico e coerente dell’aspetto e nelle funzioni: il meglio della tecnologia automobilistica unito al meglio del tuo iPhone, con design ad hoc per ogni casa che rispecchiano il brand e il carattere della tua auto. Anche l’impianto audio e il climatizzatore potranno essere controllati da CarPlay. E le opzioni di personalizzazione, dai widget alla scelta di comandi e strumenti, renderanno la tua auto ancora più tua.

Nessun veicolo con CarPlay 2 sarà in vendita entro oggi. Alcune case automobilistiche potrebbero abbandonare Apple, come fatto da General Motors. Al momento non ci sono informazioni sul lancio ufficiale nel 2025.