Tech Week Amazon: ecco i portatili Dell da non lasciarsi scappare

È iniziata la Tech Week di Amazon, la settimana dedicata alle offerte sulla tecnologia. Qui è dove ci concentriamo sulle migliori occasioni già online relative ai portatili Dell. Se stai cercando il tuo nuovo notebook, dai uno sguardo a questi sconti.

I migliori portatili Dell in sconto per la Tech Week

Partiamo dal modello Inspiron G15 5530 con display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 di tredicesima generazione e scheda video NVIDIA RTX 3050. È adatto anche per il gaming. Scopri di più nella pagina della promozione.

C’è poi Inspiron 15 3530 nella versione con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Non lasciarti sfuggire l’offerta di oggi.

Design compatto e supporto nativo all’AI per XPS 13 9345, in sconto per la Tech Week. Il display è da 13,4 pollici, mentre il cuore pulsante è costituito dall’unità Snapdragon X Elite di Qualcomm.

XPS 16 9640, proposto con un forte risparmio sul listino, è consigliato a chi predilige uno schermo di grandi dimensioni. Integra infatti un pannello da 16,3 pollici. Fa parte della categoria Copilot+ PC, grazie al processore Intel Core Ultra 7 affiancato da GeForce RTX 4050.

Concludiamo la Top 5 con lo sconto su un’altra edizione di Inspiron 15 3530, dotata di connettività Wi-Fi 6 e con processore Intel Core i7.

La Tech Week su Amazon andrà avanti fino al 13 maggio. Visita la sezione dedicata per l’elenco completo delle offerte.