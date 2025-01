CarPlay 2: Apple conferma il lancio in ritardo

Apple ha ufficialmente confermato che il lancio di CarPlay 2 subirà un ritardo rispetto alle tempistiche inizialmente messe in conto. Sul sito ufficiale di CarPlay, infatti, è stato rimosso ogni riferimento a un rilascio programmato nel 2024, evidente segno del fatto che l’obiettivo che il gruppo si era prefisso non è stato raggiunto.

Apple: CarPlay 2 è ufficialmente in ritardo

La notizia positiva è però quella che Apple ha altresì dichiarato che i lavori per il nuovo sistema stanno andando avanti e che il gruppo sta collaborando con diverse case automobilistiche per integrare la nuova esperienza di CarPlay nei loro veicoli.

In una dichiarazione rilasciata alla redazione di 9to5Mac, Apple ha infatti dichiarato quanto segue.

La prossima generazione di CarPlay si basa su anni di successo e approfondimenti ottenuti da CarPlay, offrendo il meglio di Apple e della casa automobilistica in un’esperienza profondamente integrata e personalizzabile. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con diverse case automobilistiche, consentendo loro di mostrare il loro marchio unico e le filosofie di design visivo nella prossima generazione di CarPlay. Ogni marchio auto condividerà maggiori dettagli mentre si avvicina agli annunci dei suoi modelli che supporteranno la prossima generazione di CarPlay.

Da tenere presente che per tutto il 2024 sul sito di CarPlay veniva riportato che i primi modelli di auto con CarPlay 2 sarebbero arrivati durante l’anno che era ancora in corso. Fino a dicembre è rimasto tutto invariato, portando alcuni a credere che un annuncio relativo al lancio sarebbe arrivato poco prima della scadenza, ma in realtà la promessa non è stata mantenuta.

La stessa cosa si era verificata nel 2023, quando il colosso di Cupertino promise che sarebbero state annunciate le prime case automobilistiche di supporto CarPlay 2. Hanno mantenuto quella promessa, ma a malapena, con un calo di informazioni sul finire dell’anno.