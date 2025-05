Il Mini PC completo che cercavi: Blackview con Intel N150 in promo

Hai già sentito parlare dei mini PC, ma non sei sicuro se facciano davvero al caso tuo? Questa offerta incredibile sul Mini PC Blackview (su Amazon c’è un coupon da 120€!) è l’occasione ideale per portartene a casa uno e scoprire quanto può tornarti utile averlo a disposizione.

3 ragioni per scegliere Blackview Mini PC

Processore efficiente e performante

Supporto per il doppio display 4K

Ampia capacità di memoria e archiviazione

Tutti i vantaggi del Mini PC Blackview

Un mini PC, se non lo sai, è un computer compatto dalle dimensioni ridotte, ma completo di tutto ciò che ti serve. Occupa poco spazio, puoi installarlo dietro lo schermo o metterlo nello zaino, e consuma meno energia di un PC tradizionale. Con il Mini PC Blackview hai poi alcune delle migliori caratteristiche hardware e software per il lavoro, lo studio e il tempo libero.

Il Mini PC Blackview, infatti, integra il nuovo processore Intel Twin Lake N150, ha 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna SSD. Preinstallato trovi Windows 11 Pro (ma puoi utilizzarlo anche con Linux o Ubuntu) e una volta che lo hai collegato puoi farci davvero tutto quello che vuoi. Inoltre è dotato di due porte HDMI 2, due porte USB 2.0, una USB 3.0, ingresso per cuffie o microfono e una porta LAN per la connessione alla rete. In termini di connettività supporta anche il Bluetooth 4.2 e il Wi-Fi Dual Band.

E poi supporta anche il doppio display così sia quando vai in ufficio che quando sei a casa, puoi avere una visione completa del tuo lavoro o dei tuoi videogiochi preferiti.

Ideale per chi…

Cerca un mini PC compatto e potente per attività d’ufficio, navigazione web e streaming in alta definizione

Desidera un dispositivo silenzioso e a basso consumo energetico per l’uso domestico quotidiano

Necessita di un sistema affidabile per giochi leggeri, emulazione o come media center, con la possibilità di espandere lo storage secondo le proprie esigenze

Un prodotto davvero completo e irrinunciabile a un prezzo davvero clamoroso. Di listino il Mini PC Blackview costa 309,99€, ma ora su Amazon è disponibile un coupon di 120€ che ti permette di acquistarlo a soli 189€. Non sprecare questa opportunità!