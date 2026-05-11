Un incubo per i PC di Dell: BSoD e bootloop, la colpa non è di W11

Sul forum di Dell si stanno moltiplicando le segnalazioni di chi ha un computer del marchio e sta facendo i conti con gravi problemi, tanto da rendere impossibile utilizzarlo per più di una mezz’ora di fila: Blue Screen of Death e bootloop. La responsabilità non sembra essere da attribuire (questa volta) a un aggiornamento fallato di Windows 11. Non è certo una bella situazione per chi deve fare affidamento sul dispositivo, soprattutto in ambito professionale.

Il problema dei PC di Dell causato da SupportAssist?

I log riportano errori critici che si verificano con grande frequenza (come dimostra lo screenshot qui sotto), in alcuni casi ogni 20-30 minuti. Chi ha indagato la natura del problema lo ha associato al software SupportAssist distribuito dallo stesso produttore, descritto sul sito ufficiale come una tecnologia intelligente, preinstallata sul tuo PC per mantenerlo in funzione come nuovo . Evidentemente, qualcosa non è andato per il verso giusto. Se si sta avendo a che fare con i crash, il primo suggerimento è dunque quello di provare a disinstallarlo, magari forzandone l’eliminazione. Chi lo ha fatto racconta di essere riuscito a risolvere.

Per prima cosa ho verificato che non si trattasse di un problema hardware, poi ho controllato che fossero stati installati nuovi driver e infine ho capito che il problema era comparso dopo l’ultimo aggiornamento di Dell. Provocava un riavvio ogni 34 minuti.

Tra i modelli interessati ci sono ‎XPS 15 9530, XPS 8940 e Precision 3571. Non sembra dunque essere un intoppo legato a uno specifico form factor, esteso sia ai computer desktop sia a quelli del catalogo laptop.

Al momento ancora non si registrano dichiarazioni ufficiali di Dell in merito al problema, il che rende difficile anche capire quanti ne stiano soffrendo. Con tutta probabilità, se il responsabile è davvero un aggiornamento andato storto per SupportAssist, l’azienda potrebbe rilasciarne una nuova versione corretta.