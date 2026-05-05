 Il mini aspirapolvere da scrivania che sembra un robot è su Haul
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Il mini aspirapolvere da scrivania che sembra un robot è su Haul

Rimuove le briciole dalla tastiera e non solo: dai un'occhiata a questo mini aspirapolvere da scrivania in vendita su Amazon Haul.
Il mini aspirapolvere da scrivania che sembra un robot è su Haul
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Rimuove le briciole dalla tastiera e non solo: dai un'occhiata a questo mini aspirapolvere da scrivania in vendita su Amazon Haul.

A guardarlo distrattamente potrebbe sembrare un soprammobile dallo stile hi-tech, ma non è così. Quello che oggi trovi a soli 15,99 euro su Amazon Haul è un mini aspirapolvere da scrivania con design ispirato alla testa di un robot. Ottimo anche come idea regalo, può tornare utile in mille occasioni.

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Sembra un robot, ma è un mini aspirapolvere

Ad esempio, può rimuovere le briciole e i peli che con il tempo si accumulano tra i pulsanti della tastiera oppure per togliere la polvere dalle fessure per migliorare la circolazione dell’aria nel laptop. Ha una forte potenza di aspirazione grazie alla ventola centrifuga ad alta velocità e la batteria interna garantisce un’autonomia sufficiente per due ore di utilizzo continuato. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto: lì trovi altre immagini e informazioni aggiuntive sulle caratteristiche.

Il design del mini aspirapolvere robot da scrivania

Non lasciarti sfuggire l’occasione: lo trovi al prezzo di soli 15,99 euro, in vendita su Amazon Haul. Puoi inoltre contare sulla spedizione gratuita, con la consegna curata dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica e prevista direttamente a casa tua entro pochi giorni. nella confezione sono inclusi il cavo, un pennellino per la pulizia del raccoglitore e un accessorio da agganciare per raggiungere gli angoli più difficili.

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15,99
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Tra gli altri punti di forza del mini aspirapolvere da scrivania che sembra un robot ci sono la ricarica la tramite porta USB presente sul retro, la silenziosità (a differenza di tanti altri modelli), le dimensioni compatte (8,8 centimetri di diametro e di altezza) che permettono di portarlo ovunque e la realizzazione in materiale ABS ad alta resistenza per durare nel temp. La ciliegina sulla torta è rappresentata dagli occhi che si illuminano, diventando blu durante il funzionamento e rossi quando invece è collegato all’alimentazione.

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Pubblicato il 5 mag 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
5 mag 2026
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