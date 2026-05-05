realme 16 Pro+ 5G: super batteria da 7000mAh e fotocamera da 200MP

Oggi ti segnaliamo uno smartphone eccezionale, che gode di una straordinaria batteria e di un ottimo scomparto fotografico, che potrai avere a un prezzo interessantissimo. Stiamo parlando del mitico realme 16 Pro+ 5G che ora su Amazon puoi avere a soli 398,99 euro, anziché 529,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Non ci sono errori ma uno sconto del 25% che taglia il prezzo drasticamente e ti permette di risparmiare la bellezza di 131 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

realme 16 Pro+ 5G a questa cifra è pazzesco

Il realme 16 Pro+ 5G è uno smartphone di fascia medio alta eccezionale e dunque a un prezzo del genere è da prendere senza pensarci un secondo di più. Monta il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 8 GB di RAM ed ha una memoria interna di 256 GB. Garantisce un’autonomia straordinaria, grazie a una batteria da 7000 mAh con ricarica turbo da 80 W.

Pesa 198 grammi, ha uno spessore di 8,1 mm e la certificazione di grado IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Gode di un ottimo display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz e ottima luminosità che arriva a 1800 nit. Dunque non farai fatica a vederlo bene nemmeno quando la luce del sole lo colpisce direttamente. E poi c’è lo scomparto fotografico per scatti eccellenti. Ha infatti una fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, ultra grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP. Anche la fotocamera anteriore è da 50 MP.

Una grandissima opportunità da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo realme 16 Pro+ 5G a soli 398,99 euro, anziché 529,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.