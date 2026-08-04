HONOR 400 5G da 512GB a 315€ è un best buy assoluto (eBay)

Oggi su eBay c’è un’occasione speciale che ti permette di avere uno smartphone straordinario a un prezzo molto interessante. Stiamo parlando dell’HONOR 400 5G da 512 GB che ora puoi avere a soli 315,15 euro, invece che 549,90 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.

Anche se su eBay il prezzo di partenza non viene segnalato te lo abbiamo scritto sopra e lo puoi vedere anche sullo store ufficiale di HONOR. Puoi quindi notare che, avvalendoti di questa promozione, risparmi la bellezza di oltre 234 euro. In più potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in tre rate da 110,58 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR 400 5G da 512 GB: nulla di meglio a questa cifra

Possiamo dire con assoluta certezza che a questo prezzo è veramente difficile trovare uno smartphone migliore dell’HONOR 400 5G, a maggior ragione che si tratta della versione da 512 GB. Ha un generoso display AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità di picco che arriva addirittura a 5.000 nit. Ha un peso di 184 grammi, uno spessore di 7,3 mm e la certificazione di grado IP65 per resistere all’acqua e alla polvere.

Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 7 Gen 3 con 8 GB di RAM a supporto, che forse sono l’unica vera nota stonata. Il sistema operativo è un Android 15 con interfaccia Magic OS 9.0 e si comporta egregiamente. Ottima l’integrazione di Google Gemini con tante piccole funzionalità intelligenti. La batteria è da 5300 mAh e dunque arriva fino a sera con un’ottima autonomia, garantendo anche una ricarica veloce da 66 W. Per le foto troviamo una fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, ultra grandangolare e macro da 12 MP e fotocamera frontale da 50 MP.

Un signor smartphone che oggi pagherai molto meno del suo prezzo. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo HONOR 400 5G da 512 GB a soli 315,15 euro, invece che 549,90 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.