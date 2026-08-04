Google Pixel 9a a soli 344€ su eBay è un regalo

Proprio in questo momento, salvo esaurimento scorte, su eBay ti sta aspettando il Google Pixel 9a 128GB a soli 344,84 euro! Si tratta di un vero e proprio affare. Un best buy imperdibile. Conferma adesso l’ordine a questo prezzaccio grazie al coupon AUG26 che ti permette di ottenere un extra sconto sul prezzo già in promozione. Ad ogni modo ti consigliamo di essere veloce perché le scorte stanno terminando rapidamente vista l’enorme convenienza.

Uno dei principali vantaggi, dopo questo doppio sconto interessante, è la possibilità di pagare un po’ alla volta. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, ottieni il tasso zero in tre rate con un solo click. Inoltre, grazie a eBay, hai anche la consegna gratuita con spedizione in soli 3 giorni senza costi aggiuntivi. Cosa stai aspettando? Non troverai mai niente di meglio rispetto a tutto questo. Fai della convenienza un mondo di vantaggi.

Google Pixel 9a: potenza, fluidità e 7 anni di aggiornamenti

Il Google Pixel 9a è la scelta perfetta per chi cerca potenza e fluidità. A un prezzo entry level acquisti uno smartphone medio-gamma che sembra un vero e proprio top di gamma. Lato utente l’esperienza è incredibilmente fluida e piacevole. Inoltre, grazie alla perfetta integrazione di Gemini il software è davvero pazzesco, regalando una produttività di altissimo livello. Ovviamente, a soli 344,84 euro con AUG26 è un regalo su eBay.

Grazie al comparto fotografico di alto livello puoi creare foto e video straordinari senza alcuno sforzo. Resistente all’acqua, puoi sfruttarlo al massimo senza preoccuparti di nulla. E con la sua batteria capiente hai tanto tempo di utilizzo senza pensieri, per tutta la giornata e anche oltre. Insomma, il Pixel 9a a questo prezzo è un vero best buy. Acquistalo ora a soli 344,84 euro su eBay con AUG26!