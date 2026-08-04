Logitech M720 Triathlon: mouse professionale a soli 37€ su Amazon

Il Mouse Logitech M720 Triathlon è la scelta professionale per chi cerca un compagno di produttività in grado di migliorare notevolmente l’esperienza di tracciamento e navigazione. Il design ergonomico assicura una presa salda e confortevole che regala un utilizzo intensivo senza stancare il polso. Oggi è anche in offerta a un prezzo veramente speciale grazie al 43% di sconto riservato per te da Amazon. Acquistalo a soli 37,19 euro, invece di 64,99 euro!

Essendo un’offerta a tempo potrebbe terminare da un momento all’altro. Quindi conferma velocemente questo ordine e assicurati un mouse professionale dall’ottima qualità. Un dispositivo premium dotato di 6 tasti programmabili che rendono ancora più produttivo il tuo lavoro. Inoltre, grazie alla doppia connettività puoi collegarlo tramite Bluetooth o Ricevitore Wireless Logitech Unifying che permette di connettere fino a 6 periferiche compatibili Logitech.

Lo scorrimento veloce offre due modalità per alternare tra velocità e precisione, a seconda di quello che devi fare. Il tracciamento ad alta precisione ti offre un controllo del cursore ottimale su qualsiasi superficie, non sbagliando un colpo. E con la stessa batteria, questo mouse funziona fino a 24 mesi grazie alla modalità di risparmio energetico con disattivazione automatica e all’interruttore in dotazione.

Questo gioiellino è compatibile con la maggior parte di computer, laptop e tablet Windows, macOS, Chrome OS, Linux e iPadOS. Potrai addirittura associarlo a un massimo di tre dispositivi e passare dall’uno all’altro con il pulsante Easy-Switch. Inoltre, grazie alla tecnologia FLOW ti sposti senza problemi da un device all’altro con la sola pressione di un pulsante. Acquista il Mouse Logitech M720 Triathlon a soli 34,19 euro su Amazon!