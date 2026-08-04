Nothing Headphone (a): 75h di audio, grande comfort e cancellazione del rumore

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Nothing Headphone (a) al minimo storico non sono da perdere

Le Nothing Headphone (a) si distinguono subito per un design moderno e particolare, con padiglioni auricolari quadrati che coprono le orecchie e garantiscono un isolamento acustico eccellente. I padiglioni possono ruotare verso l’interno e possiedono un’imbottitura sulla parte superiore in modo da appoggiare sulla testa in modo delicato. Hanno 2 pulsanti che ti permetteranno di cambiare traccia musicale, parlare con l’assistente vocale e altre funzioni interessanti, più la rotellina per regolare il volume.

Sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP52. Hanno la cancellazione attiva del rumore che sfrutta l’intelligenza artificiale per garantire 3 livelli differenti che bloccano in modo significativo i rumori esterni. Dunque potrai ascoltare la musica e fare chiamate senza distrazioni. Garantiscono una connessione veloce e senza latenza e potrai collegarle anche tramite un ingresso USB-C o cavo jack da 3,5 mm. Senza contare che sono in grado di arrivare fino a 75 ore con una singola ricarica e tutte le funzioni attivate e addirittura 135 ore in “modalità risparmio”.

Non tardare perché un’occasione del genere ovviamente sparirà a breve. Dunque vai subito su Amazon e acquista le tue Nothing Headphone (a) a 99,99 euro, invece che 159 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.