Apple AirPods Pro 3: una qualità mai sentita a un prezzo da non perdere

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Apple AirPods Pro 3: il meglio del meglio

Gli Apple AirPods Pro 3 garantiscono una qualità audio eccezionale e, rispetto ai modelli precedenti, introducono diversi miglioramenti significativi. Continuano a essere estremamente comodi con un design in-ear a stelo corto e inserti in silicone con 5 misure di gommini per adattarsi a qualsiasi orecchio. Inoltre hanno la certificazione di grado IP57, che garantisce un’elevata resistenza all’acqua e alla polvere, e controlli touch per mettere in pausa o riprodurre la musica, rispondere o chiudere le chiamate, regolare il volume e tanto altro.

Godono di un driver dinamico ad alta fedeltà con equalizzazione adattiva in tempo reale, audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa e bassi profondi. In più sono dotati della cancellazione del rumore e della modalità trasparenza. Mentre la prima ti consente di parlare in qualsiasi posto senza disturbi la seconda ti permette di non estraniarti completamente da ciò che ti circonda. Il chip H2, insieme alla tecnologia Bluetooth 5.3, garantisce un’ottima connettività e una bassa latenza. E offrono un’autonomia di ben 8 ore con una singola ricarica e fino a 24 ore con la custodia.

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