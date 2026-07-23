Turtle Beach Stealth 500: esperienza più coinvolgente a un prezzo competitivo

Se stai cercando delle cuffie senza fili che ti permettano di vivere un’esperienza più coinvolgente durante i videogiochi non lasciarti sfuggire questa occasione speciale. Oggi su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello le Turtle Beach Stealth 500 a 69,99 euro, invece che 89,99 euro.

Amazon dunque segnala uno sconto del 22% sul prezzo di listino e ti fa risparmiare 20 euro sul totale. Inoltre potrai scegliere allo stesso prezzo due colorazioni differenti: nero e ghiaccio. La promozione ti permette anche di acquistarle subito e pagarle in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Turtle Beach Stealth 500: comfort, autonomia e versatilità

Le cuffie wireless Turtle Beach Stealth 500 sono studiate per garantire il massimo del comfort e permetterti quindi di usarle per ore e ore senza nemmeno renderti conto di averle. Hanno cuscinetti in memory foam e una fascia di sospensione per la testa. Godono di driver da 40 mm calibrati per un audio spaziale preciso e potente che ti permetterà di sentire anche il più piccolo suono e rumore.

Il microfono integrato capta la tua voce senza i rumori esterni e la restituisce in modo che i tuoi amici o il tuo team ti possano sentire in modo chiaro e nitido. Ci sono anche dei pratici comandi con cui potrai configurare l’audio come desideri e potrai personalizzare l’equalizzazione a 10 bande con il software dedicato. Puoi passare dalla connessione Bluetooth 5.2 a quella wireless e viceversa con la semplice pressione di un tasto. Questo le rende estremamente versatili e collegabili a diverse piattaforme. Ultima cosa, non per importanza, una grande autonomia che arriva fino a 40 ore.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere ovviamente durerà poco e sarebbe un peccato perderla. Quindi prima che finisca vai su Amazon e acquista le tue Turtle Beach Stealth 500 a 69,99 euro, invece che 89,99 euro. Se concludi l’ordine ora le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.