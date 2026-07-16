Ultimate Ears BOOM 4: 15 ore di audio, 45m di raggio e un suono che spacca

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Ultimate Ears BOOM 4: musica a tutto volume

Con lo speaker Bluetooth Ultimate Ears BOOM 4 potrai goderti la tua musica preferita a tutto volume senza che il suono venga distorto e anche tranquillamente all’aperto. L’audio arriva infatti fino a grande distanza e la tecnologia Bluetooth garantisce una connessione affidabile senza latenza fino a un raggio di 45 metri.

È una cassa molto robusta con resistenza alle cadute fino a 1,5 metri e all’acqua con certificazione di grado IPX7. Inoltre in acqua galleggia per cui lo potrai lasciare nella piscina mentre ti godi la musica comodo sul tuo materassino. Sulla parte superiore ci sono vari pulsanti che ti permetteranno di gestire le impostazioni mentre sulla parte frontale potrai controllare il volume. Offre un suono potente che si diffonde a 360° con bassi profondi e un audio bilanciato per riuscire a sentire ogni nota. Infine, grazie alla sua straordinaria batteria, potrai ascoltare musica per ben 15 ore ininterrotte con una ricarica singola.

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