Ottime cuffie da gaming a basso costo? HyperX Cloud Stinger II Core

Devi acquistare delle cuffie da gaming ma non vuoi spendere un mucchio di soldi? Vorresti il giusto compromesso tra qualità e prezzo ma non hai ancora trovato l’offerta giusta? Allora vai subito su Amazon e approfitta di questa promozione acquistando le HyperX Cloud Stinger II Core a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro.

Con lo sconto del 40% potrai risparmiare 20 euro sul totale e soprattutto potrai avere delle cuffie da gaming con microfono davvero molto interessanti. Non tardare perché ovviamente a un pezzo del genere le vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite.

HyperX Cloud Stinger II Core a questo prezzo sono super

Le HyperX Cloud Stinger II Core sono ottime cuffie da gaming e dunque con questo sconto del 40% sono da prendere al volo. Offrono una grandissima comodità grazie a un archetto regolabile e imbottito sulla parte superiore e cuscinetti che avvolgono completamente le orecchie e sono in memory foam. Inoltre hanno un peso di soli 275 grammi e quindi potrai indossarle per tante ore senza che ti diano fastidio.

Hanno driver da 40 mm che esaltano le basse frequenze, c’è la cancellazione attiva del rumore e un microfono che captata la voce e la restituisce perfettamente per comunicare con i tuoi amici durante le partite online. Il cavo jack da 3,5 mm le rende compatibile con tantissimi dispositivi e garantisce zero latenza. Troverai poi una rotella sul padiglione auricolare che ti permetterà di regolare il volume e potrai silenziare il microfono semplicemente portandolo verso l’alto.

Difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio, dunque non perdere una delle migliori occasioni del momento. Vai subito su Amazon e acquista le tue HyperX Cloud Stinger II Core a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro. Completa l’ordine adesso e le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.