Sconto del 52% per gli auricolari wireless Beats Studio Buds +

Se stai cercando degli auricolari wireless di ottima qualità senza spendere un patrimonio approfitto di questa occasione che trovi ora su Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello i Beats Studio Buds + a 94,99 euro, anziché 199,95 euro.

Con lo sconto del 52%, il prezzo crolla drasticamente al minimo storico finora registrato su Amazon e potrai quindi risparmiare la bellezza di 105 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

Beats Studio Buds + al prezzo più basso di sempre

Sicuramente a questa cifra gli auricolari true wireless Beats Studio Buds + sono da prendere al volo, senza pensarci un attimo di più. Sono realizzati in modo da essere estremamente comodi e sono quasi invisibili una volta che le hai indossate. Gli inserti in silicone si adattano alle orecchie e garantiscono un ottimo isolamento acustico. Anche la custodia è compatta e pratica e la puoi portare sempre con te.

Sono compatibili sia con i device Android che con quelli Apple e garantiscono un audio eccezionale che risulterà estremamente realistico. La cancellazione attiva del rumore ti offre un’esperienza immersiva quando ascolti la musica e chiamate perfette senza disturbi di sottofondo. Mentre la modalità trasparenza ti permette di essere consapevole dell’ambiente circostante. I microfoni capitano la tua voce e la restituiscono in modo cristallino. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e godono di un’autonomia di 9 ore con una singola ricarica e 27 ore con la custodia.

A questa cifra sono indubbiamente tra i migliori auricolari wireless in circolazione per cui rischiare di perdere l’occasione. Vai adesso su Amazon e acquista i tuoi Beats Studio Buds + a 94,99 euro, anziché 199,95 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.