JBL Live 670 NC: audio surround, connessione multipoint e 65h no-stop

È da un po’ che stai cercando delle cuffie senza fili che rispecchino i tuoi gusti senza però doverti svenare? Allora dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello le JBL Live 670 NC a 59,99 euro, invece che 129,99 euro.

Può sembrare impossibile ma ti assicuro che non ci sono errori ed è tutto vero. Con lo sconto del 54%, sul prezzo di partenza descritto su Amazon, oggi avrai un risparmio di 70 euro sul totale. Dato che la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro sii rapido.

JBL Live 670 NC: a questo prezzo sono un best buy

Possiamo dire con assoluta certezza che a questa cifra le JBL Live 670 NC sono un best buy assoluto e non sono da farsele scappare. I driver da 40 mm con JBL Spatial Sound ti permettono di avere un suono surround eccezionale che ti catapulta all’interno della musica. E con la cancellazione adattiva del rumore avrai meno distrazioni riuscendo comunque a parlare con chi è nelle vicinanze senza toglierti le cuffie.

Offrono una connessione velocissima e senza latenza, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 multipoint che ti permette quindi di passare da un dispositivo all’altro in modo semplice. Sono leggere e comode con cuscinetti On-ear morbidi e un archetto imbottito e regolabile. Inoltre ci sono dei comodi comandi sul padiglione auricolare per regolare il volume, gestire le tracce musicali, rispondere alle chiamate e tanto altro. Ultima cosa, non per importanza, la straordinaria batteria che arriva fino a 65 ore con una singola ricarica.

Sono certamente uno dei migliori acquisti nella categoria per cui non lasciartele sfuggire. Vai subito su Amazon e acquista le tue JBL Live 670 NC a 59,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.