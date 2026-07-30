Musica e chiamate senza disturbi con 32h di autonomia: JBL Live Flex

Ascolta la tua musica preferita in qualsiasi posto senza disturbi di sottofondo per tutto il tempo che vuoi con degli auricolari wireless eccezionali che oggi pagherai molto meno. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello i JBL Live Flex a soli 62,59 euro, invece che 149,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto pazzesco del 58% che taglia drasticamente il prezzo oltre la metà e ti fa risparmiare più di 87 euro sul totale. In più potrai decidere di pagarli in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Fai presto perché un’occasione del genere non durerà a lungo.

JBL Live Flex: auricolari wireless con pochi rivali

Gli auricolari wireless JBL Live Flex si distinguono per la loro leggerezza e per una forma ergonomica senza inserti in silicone per rimanere ben ancorati riducendo il minimo la sensazione di indossarli. Godono di driver al neodimio da 12 mm con tecnologia Personi-Fi 2.0 per offrire un audio eccezionale. In più la cancellazione del rumore adattiva ti permette di usarli in qualsiasi posto senza distrazioni.

Possiedono ben 6 microfoni incorporati per captare solo la tua voce e restituirla perfettamente a chi ascolta con controlli vocali e tattili per accedere a diverse funzioni. La tecnologia Bluetooth 5.3 inoltre offre una connessione stabile e sicura e a bassa latenza per permetterti di guardare film e serie TV con audio e video sincronizzati. Sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54, cosa che ti permette di usarli anche quando fai sport. E offrono la bellezza di 8 ore con una singola ricarica e altre 24 ore con la custodia.

Una promozione assolutamente irripetibile e quindi da non perdere. Vai immediatamente su Amazon e potrai avere i tuoi JBL Live Flex a soli 62,59 euro, invece che 149,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.