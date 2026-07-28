 Cuffie Bluetooth Philips da 50 ore con cancellazione del rumore, scontatissime
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Cuffie Bluetooth Philips da 50 ore con cancellazione del rumore, scontatissime

Le Cuffie Bluetooth Philips sono estremamente comode, garantiscono 50 ore di autonomia con cancellazione del rumore e sono scontate al 47%.
Cuffie Bluetooth Philips da 50 ore con cancellazione del rumore, scontatissime
Tecnologia Audio Hifi
Le Cuffie Bluetooth Philips sono estremamente comode, garantiscono 50 ore di autonomia con cancellazione del rumore e sono scontate al 47%.
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Cuffie Bluetooth Philips: audio premium al giusto prezzo

Con le cuffie Bluetooth Philips potrai ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi posto senza disturbi e potrai anche guardare video e serie TV senza latenza. Offrono un audio impeccabile, grazie a driver da 40 mm ricoperti in seta con supporto LDAC e Spatial per bassi corposi. Hanno 5 microfoni interni per chiamate cristalline e sono dotate anche della cancellazione del rumore attiva con soppressione del vento per garantire sempre un ottimo risultato in qualsiasi posto.

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Hanno padiglioni Over-ear per isolare bene dal rumore esterno dotati di imbottitura e fascia per la testa regolabile in grado di garantire il massimo del comfort anche dopo ore e ore di utilizzo. Ci sono dei pratici comandi che ti permetteranno di regolare il volume e diverse altre funzioni in modo semplice. La connessione Bluetooth 5.4 garantisce stabilità e bassissima latenza, nonché la possibilità di collegarli a due dispositivi nello stesso momento passando da uno all’altro senza associarle e dissociarle. E poi c’è una super batteria (sostituibile) che arriva fino a 70 ore di autonomia e 50 ore con la cancellazione del rumore attivata.

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Pubblicato il 28 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
28 lug 2026
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