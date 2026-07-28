Cuffie Bluetooth Philips da 50 ore con cancellazione del rumore, scontatissime

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Cuffie Bluetooth Philips: audio premium al giusto prezzo

Con le cuffie Bluetooth Philips potrai ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi posto senza disturbi e potrai anche guardare video e serie TV senza latenza. Offrono un audio impeccabile, grazie a driver da 40 mm ricoperti in seta con supporto LDAC e Spatial per bassi corposi. Hanno 5 microfoni interni per chiamate cristalline e sono dotate anche della cancellazione del rumore attiva con soppressione del vento per garantire sempre un ottimo risultato in qualsiasi posto.

Hanno padiglioni Over-ear per isolare bene dal rumore esterno dotati di imbottitura e fascia per la testa regolabile in grado di garantire il massimo del comfort anche dopo ore e ore di utilizzo. Ci sono dei pratici comandi che ti permetteranno di regolare il volume e diverse altre funzioni in modo semplice. La connessione Bluetooth 5.4 garantisce stabilità e bassissima latenza, nonché la possibilità di collegarli a due dispositivi nello stesso momento passando da uno all’altro senza associarle e dissociarle. E poi c’è una super batteria (sostituibile) che arriva fino a 70 ore di autonomia e 50 ore con la cancellazione del rumore attivata.

Una grandissima promozione da non lasciarsi sfuggire. Quindi corri subito su Amazon e acquista le tue cuffie Bluetooth Philips a 79,99 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.