Auricolari wireless comodissimi e di qualità: Bose QuietComfort Earbuds

Oggi puoi accaparrarti degli auricolari wireless comodissimi e di ottima qualità a un costo molto più basso di quello che dovresti spendere. Stiamo parlando dei mitici Bose QuietComfort Earbuds che ora su Amazon puoi avere a 129,95 euro, invece che 199,95 euro.

Con lo sconto del 35% sul prezzo di partenza indicato da Amazon oggi risparmi 70 euro sul totale e poi decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. L’offerta è a tempo limitato e quindi per averli a questa cifra dovrai fare in fretta.

Bose QuietComfort Earbuds: il meglio del meglio

Se non vuoi fare rinunce sia dal punto di vista dell’audio che della comodità e dell’autonomia i Bose QuietComfort Earbuds sono sicuramente gli auricolari wireless che stai cercando. Hanno un design estremamente confortevole, compatto e una volta che sono infilati nelle orecchie sono appena percepibili. Possiedono inserti in silicone e la certificazione di grado IPX4 per resistere all’acqua e poterli usare anche per fare attività sportive.

La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile fino a 9 metri di distanza con il tuo dispositivo associato e una bassissima latenza. Perfetti quindi anche per guardare film e serie TV. Inoltre li puoi collegare simultaneamente a due dispositivi e passare da uno all’altro in modo semplice. Tramite l’app dedicata puoi personalizzare il suono e regolare le impostazioni di equalizzazione per i bassi, gli alti e i medi. Senza dimenticare che con una singola ricarica avrai fino a 8,5 ore di ascolto e con la ricarica veloce in appena 20 minuti altre 2 ore di autonomia.

Non tardare perché un’offerta del genere ovviamente durerà poco e sarebbe un peccato perderla. Perciò vai ora su Amazon e acquista i tuoi Bose QuietComfort Earbuds a 129,95 euro, invece che 199,95 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.