Nothing Headphone (1) Pro, cuffie Hi-Res con 10 microfoni

Debutto ufficiale per Nothing Headphone (1) Pro, che il marchio descrive come le sue cuffie più avanzate di sempre . Sono ovviamente wireless, ma volendo è possibile collegarle con cavo. Integrano tre driver, ognuno dei quali è progettato per gestire una parte della gamma di frequenze, la certificazione Hi-Res Audio e supportano la riproduzione ad alta fedeltà lossless fino a 24 bit/192 kHz.

Sono arrivate le cuffie Nothing Headphone (1) Pro

Tra le altre caratteristiche in dotazione spicca la cancellazione attiva del rumore fino a 46 dB con l’impiego di 10 microfoni, la messa a punto effettuata in collaborazione con i tecnici di Metropolis Studios, il design in alluminio ricavato da un unico blocco, aste in lega di titani, vetro Panda Glass 9H resistente ai graffi e la certificazione IP52. Per quanto riguarda i controlli fisici sono presenti una rotella per regolare il volume, una levetta per cambiare traccia e rispondere alle chiamate e un pulsante da premere per parlare con ChatGPT.

Ci sono anche una parete deflettrice in silicone da 8 mm che crea una barriera acustica e riduce la dispersione del suono, un sistema di cuscinetti a due strati e l’interessante modalità Flat EQ per la produzione e il mixaggio.

Tra le altre specifiche tecniche figurano la batteria da 1.060 mAh con autonomia fino a 68 ore, la connettività Bluetooth 6.1 con portata fino a 10 metri e il supporto ad Android e iOS. Le dimensioni sono 190,2×174,4×78 millimetri, il peso si attesta a 327 grammi.

Le nuove cuffie wireless Nothing Headphone (1) Pro sono già in vendita al prezzo di 349 euro, disponibili anche su Amazon con la consegna gratuita. Nella confezione trovano posto anche la custodia rigida con anelli per il trasporto, un cavo audio da 3,5 mm, uno USB-C e la guida rapida.