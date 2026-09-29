Immergiti nei giochi con le cuffie wireless Logitech G PRO X in offerta

Ogni videogioco ha le sue caratteristiche ma tutti offrono suoni che se percepiti al meglio ti permettono di avere un’esperienza decisamente migliore. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa promozione. Se vai su Amazon puoi avere le cuffie wireless LIGHTSPEED Logitech G PRO X a 99,99 euro, invece che 179,99 euro.

Sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, c’è uno sconto enorme che ti permette di risparmiare la bellezza di 80 euro sul totale. A questa cifra è davvero un ottimo affare da non perdere. Inoltre puoi acquistarle subito e pagarle in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Logitech G PRO X: libertà wireless, comfort e tanta autonomia

Sono veramente tantissime le caratteristiche che rendono le Logitech G PRO X tra le migliori cuffie wireless da gaming in circolazione. Possiamo subito notare ad esempio il design studiato per tenerle per molto tempo senza che diano fastidio. Hanno imbottiture in memory foam rivestite in similpelle con cuciture premium per garantire anche durabilità.

Hanno driver da 50 mm con PRO-G di nuova generazione che offre una precisione eccezionale su frequenze più ampie e una risposta ai bassi più fedele. Inoltre potrai avvalerti di uno straordinario audio surround con effetti sonori vicini diversi da quelli lontani per capire subito la distanza dei nemici. Il microfono incorporato con tecnologia BLUE VO!CE ti consentirà di comunicare con il tuo team durante le partite online in modo perfetto e senza disturbi. E potrai giocare in completa libertà per oltre 20 ore con una connessione wireless estremamente affidabile dotata di un raggio d’azione di 13 metri.

Approfitta anche tu di questa promozione eccellente e goditi i tuoi giochi al meglio. Vai ora su Amazon e acquista le tue cuffie wireless LIGHTSPEED Logitech G PRO X a 99,99 euro, invece che 179,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.