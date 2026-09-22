 Apple apre la Music Hall nella copertina pinkfloydiana di Animals
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Apple apre la Music Hall nella copertina pinkfloydiana di Animals

Apple inaugura a Londra la Music Hall, uno spazio da 600 posti con 48 altoparlanti, audio spaziale e pensato per le riprese video.
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Apple inaugura a Londra la Music Hall, uno spazio da 600 posti con 48 altoparlanti, audio spaziale e pensato per le riprese video.
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Sala concerti, studio di registrazione e di produzione: la mela morsicata ha inaugurato la Apple Music Hall a Londra. È uno spazio allestito per ospitare esibizioni dal vivo, capace di accogliere un pubblico di 600 persone, con un palco largo poco meno di 12 metri e un impianto composto da 48 altoparlanti con supporto all’audio spaziale.

Inaugura a Londra la Apple Music Hall

La scelta della location non sembra affatto casuale. Il comunicato non lo specifica, ma i fan dei Pink Floyd riconosceranno subito il profilo della Battersea Power Station, lo stesso ritratto sulla copertina di Animals. Compare anche nel film Help! dei Beatles. Sorge sulle rive del fiume Tamigi. Costruita alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, è rimasta in funzione fino al 1983. Ancora oggi è l’edificio in mattoni più grande d’Europa.

La Battersea Power Station di Londra

Apple ha configurato la sua Music Hall anche per le riprese video, prevedendo l’impiego di 16 o più telecamere da utilizzare insieme agli iPhone. Un banco di prova efficace per mettere in luce le capacità dei suoi nuovi smartphone su questo fronte.

L'interno della Apple Music Hall

Al momento non c’è ancora un calendario ufficiale con i concerti in programma, ma è possibile inserire il proprio indirizzo email sulle pagine del sito ufficiale per ricevere informazioni non appena disponibili. Ci sarà anche Paul McCartney, che già si è esibito a Cupertino per i 50 anni dell’azienda? Questo il commento di Zane Lowe, Global Creative Director di Apple Music.

Noi di Apple Music abbiamo a cuore la musica, gli artisti che la creano e le loro storie di vita. Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per mettere in contatto artisti e fan, perché anche noi siamo fan. Quale modo migliore per celebrare questo legame se non con una nuova sede dedicata alla musica, dove poter vivere esperienze musicali straordinarie in uno spazio eccezionale e condividerle con il mondo? All’Apple Music Hall nasceranno grande musica e ricordi indimenticabili.

Fonte: Apple

Pubblicato il 22 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
22 set 2026
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