Apple apre la Music Hall nella copertina pinkfloydiana di Animals

Sala concerti, studio di registrazione e di produzione: la mela morsicata ha inaugurato la Apple Music Hall a Londra. È uno spazio allestito per ospitare esibizioni dal vivo, capace di accogliere un pubblico di 600 persone, con un palco largo poco meno di 12 metri e un impianto composto da 48 altoparlanti con supporto all’audio spaziale.

Inaugura a Londra la Apple Music Hall

La scelta della location non sembra affatto casuale. Il comunicato non lo specifica, ma i fan dei Pink Floyd riconosceranno subito il profilo della Battersea Power Station, lo stesso ritratto sulla copertina di Animals. Compare anche nel film Help! dei Beatles. Sorge sulle rive del fiume Tamigi. Costruita alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, è rimasta in funzione fino al 1983. Ancora oggi è l’edificio in mattoni più grande d’Europa.

Apple ha configurato la sua Music Hall anche per le riprese video, prevedendo l’impiego di 16 o più telecamere da utilizzare insieme agli iPhone. Un banco di prova efficace per mettere in luce le capacità dei suoi nuovi smartphone su questo fronte.

Al momento non c’è ancora un calendario ufficiale con i concerti in programma, ma è possibile inserire il proprio indirizzo email sulle pagine del sito ufficiale per ricevere informazioni non appena disponibili. Ci sarà anche Paul McCartney, che già si è esibito a Cupertino per i 50 anni dell’azienda? Questo il commento di Zane Lowe, Global Creative Director di Apple Music.