Videogiochi che prendono vita con le cuffie da gaming ASTRO A10

I videogiochi ti appassionano molto e stai pensando di acquistare delle cuffie da gaming che ti permettano di viverli al meglio senza perderti nessun suono? Allora dai un’occhiata a questa ottima promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le ASTRO A10 cablate a 59,99 euro, invece che 64,99 euro.

In questo momento c’è uno sconto dell’8% sul pezzo di partenza indicato da Amazon. Oltre a un piccolo risparmio potrai ottenere delle cuffie con cavo spettacolari dotate di microfono. Una grande soluzione per ogni piattaforma di gioco senza dover spendere un patrimonio.

ASTRO A10 offrono un ottimo rapporto qualità prezzo

Sicuramente il rapporto qualità prezzo delle cuffie da gaming cablate ASTRO A10 è ottimo e dunque, con questo ulteriore sconto, sono da prendere al volo. Innanzitutto possiamo notare un design studiato per essere usate tutto il tempo che desideri senza che ti diano fastidio. Hanno un archetto regolabile e imbottito sulla parte superiore che appoggia sulla testa e cuscinetti morbidi che puoi anche sostituire.

Hanno un driver dinamici da 32 mm ottimizzati per sentire ogni suono e piccolo rumore che altrimenti sarebbero impercettibili. E potrai controllare facilmente il volume con il pratico selettore posizionato sul cavo. Il microfono flip-to-mute incorporato può essere sollevato per disattivarlo e abbassato per comunicare con i tuoi amici durante le partite online. Il cavo con jack da 3,5 mm ti permetterà di collegarle praticamente a qualsiasi piattaforma di gioco senza preoccuparti della batteria che si scarica o della latenza.

Approfitto anche tu di questa promozione per ottenere delle cuffie da gaming cablate straordinarie senza spendere troppi soldi. Vai ora su Amazon e acquista le ASTRO A10 cablate a 59,99 euro, invece che 64,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.