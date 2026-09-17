 GTA 6, Rockstar svela l'album con Keith Richards e Travis Scott
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GTA 6, Rockstar svela l'album con Keith Richards e Travis Scott

La colonna sonora di GTA 6 diventa un vero album da 34 brani: i primi artisti confermati, i prezzi del CD e le edizioni in vinile.
GTA 6, Rockstar svela l'album con Keith Richards e Travis Scott
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La colonna sonora di GTA 6 diventa un vero album da 34 brani: i primi artisti confermati, i prezzi del CD e le edizioni in vinile.
GTA 6, The Album
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Cosa accomuna uno dei Rolling Stones e uno dei rapper più sotto i riflettori degli ultimi anni? Entrambi hanno contribuito con un brano inedito alla colonna sonora di GTA 6. Rockstar Games ha appena annunciato l’arrivo di un album da 34 canzoni legato al videogioco, con la musica di Keith Richards, Travis Scott e molti altri.

Keith Richards e Travis Scott per l’album di GTA 6

È un’operazione che dà l’idea della portata di un fenomeno che va oltre il gaming. Tra due mesi (il 19 novembre) uscirà il titolo più atteso dell’anno, Grand Theft Auto VI, ma fin da ora l’impressione è che lo sviluppatore e il publisher Take-Two vogliano fare le cose in grande.

Ecco i primi nomi della tracklist, appena confermati da Rockstar Games.

  • Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin);
  • Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo);
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic;
  • Morgan Wallen – Last Thing You Need;
  • Rauw Alejandro – Macacoa 2000;
  • Keith Richards – Bright Lights, Big City.

L'album di GTA 6

La colonna sonora di GTA 6 sarà disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme: da Spotify a YouTube Music, passando per Deezer e Apple Music.

In linea con gli ultimi trend del mercato discografico, potrà essere acquistata in CD e vinile. Per quanto riguarda il 33 giri sarà possibile scegliere tra due edizioni. Ecco i prezzi.

  • CD a 16,99 euro;
  • vinile a 51,99 euro;
  • vinile in edizione limitata a 123,99 euro.

Quest’ultima sarà per collezionisti. Includerà due dischi trasparenti color magenta contenenti un liquido blu e una veste grafica esclusiva.

I bagarini si sono già attivati, era inevitabile

La fase di preordine ha già preso il via e, come ormai di rito, anche i bagarini se ne sono già accorti. C’è chi su eBay sta proponendo l’edizione limitata in vinile a un prezzo folle che supera i 500 euro. Una piaga di cui non riusciremo mai a liberarci.

L'album di GTA 6 proposto da un bagarino su eBay a un prezzo folle

Fonte: Rockstar Games

Pubblicato il 17 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
17 set 2026
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