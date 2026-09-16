Nothing Ear (3): custodia con doppio microfono e autonomia di 5,5 ore

Stai cercando degli auricolari wireless di qualità, con design innovativo e grande autonomia, senza però dover spendere un patrimonio? Allora dai subito un’occhiata a questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere le mani sui Nothing Ear (3) a 119 euro, invece che 179 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon e c’è uno sconto del 34% che ti fa risparmiare 60 euro sul totale. E c’è anche la possibilità di acquistarli subito e pagarli in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Nothing Ear (3): il meglio del meglio a un ottimo prezzo

Per il prezzo con cui puoi averli oggi i Nothing Ear (3) sono indubbiamente tra i migliori auricolari wireless. Garantiscono un suono impeccabile con HI-RES e bassa all’altezza compatibile con LDAC che ti permette di avere video e audio sempre perfettamente sincronizzati. Con lo Static Spatial Audio potrai immergerti nella musica che ascolti, o nei giochi e nei film, godendoti al meglio ogni suono, anche quelli più impercettibili.

Sia gli auricolari che la custodia hanno un design innovativo. Gli auricolari hanno uno stelo corto, una forma ergonomica e gommini in silicone che garantiscono un perfetto ancoraggio. La custodia è leggera, trasparente, possiede un pratico LED e la puoi usare come microfono durante le chiamate per avere un audio eccellente. Sono dotate della cancellazione attiva del rumore in tempo reale che riduce fino a 45 dB delle interferenze circostanti. E poi offrono un’autonomia di 5,5 ore ogni singola ricarica e 22 ore con la custodia. Disattivando l’ANC potrai avere fino a 38 ore di autonomia.

Questa è indubbiamente una promozione da non farsi scappare. Quindi vai ora su Amazon che acquista i tuoi Nothing Ear (3) a 119 euro, invece che 179 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime li riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.