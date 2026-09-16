 Nothing Ear (3): custodia con doppio microfono e autonomia di 5,5 ore
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Nothing Ear (3): custodia con doppio microfono e autonomia di 5,5 ore

Gli auricolari wireless Nothing Ear (3) hanno la custodia con doppio microfono, cancellazione del rumore e batteria di 5,5 ore consecutive.
Nothing Ear (3): custodia con doppio microfono e autonomia di 5,5 ore
Tecnologia Audio Hifi
Gli auricolari wireless Nothing Ear (3) hanno la custodia con doppio microfono, cancellazione del rumore e batteria di 5,5 ore consecutive.
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Stai cercando degli auricolari wireless di qualità, con design innovativo e grande autonomia, senza però dover spendere un patrimonio? Allora dai subito un’occhiata a questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere le mani sui Nothing Ear (3) a 119 euro, invece che 179 euro.

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Nothing Ear (3): il meglio del meglio a un ottimo prezzo

Per il prezzo con cui puoi averli oggi i Nothing Ear (3) sono indubbiamente tra i migliori auricolari wireless. Garantiscono un suono impeccabile con HI-RES e bassa all’altezza compatibile con LDAC che ti permette di avere video e audio sempre perfettamente sincronizzati. Con lo Static Spatial Audio potrai immergerti nella musica che ascolti, o nei giochi e nei film, godendoti al meglio ogni suono, anche quelli più impercettibili.

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Sia gli auricolari che la custodia hanno un design innovativo. Gli auricolari hanno uno stelo corto, una forma ergonomica e gommini in silicone che garantiscono un perfetto ancoraggio. La custodia è leggera, trasparente, possiede un pratico LED e la puoi usare come microfono durante le chiamate per avere un audio eccellente. Sono dotate della cancellazione attiva del rumore in tempo reale che riduce fino a 45 dB delle interferenze circostanti. E poi offrono un’autonomia di 5,5 ore ogni singola ricarica e 22 ore con la custodia. Disattivando l’ANC potrai avere fino a 38 ore di autonomia.

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Pubblicato il 16 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
16 set 2026
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