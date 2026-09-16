La musica sempre con te per tutto il tempo che vuoi con JBL CLIP 5

Se ti piace ascoltare la musica e stai pensando di acquistare uno speaker Bluetooth portatile in modo da averla sempre con te, approfitta di questa ottima occasione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il JBL CLIP 5 a soli 37,68 euro, invece che 69,99 euro.

Dunque in questo momento c’è una spettacolare promozione che ti consente di risparmiare più di 32 euro, grazie allo sconto del 40%. Soprattutto potrai portarti a casa una piccola cassa portatile dotata di clip che puoi agganciare dove vuoi, estremamente robusta e impermeabile.

JBL CLIP 5 a questo prezzo non ha rivali

Possiamo dire con assoluta certezza che a questo prezzo lo speaker Bluetooth JBL CLIP 5 non ha rivali ed è da prendere a occhi chiusi. Grazie alle sue dimensioni estremamente compatte potrai portartelo sempre dietro per ascoltare la musica in qualsiasi momento. Possiede una pratica clip che ti permetterà di agganciarlo a uno zaino, a un moschettone o al manubrio della bicicletta. Ci sono dei comodi comandi sulla parte anteriore e laterale per regolare il volume, accenderlo e spegnerlo e collegarlo via Bluetooth con i tuoi dispositivi.

La tecnologia Bluetooth 5.2 offre una connessione velocissima e un’associazione immediata con i tuoi device, garantendo anche una bassa latenza. Il suono arriva a grande distanza anche all’aperto e non distorce nemmeno alzando il volume al massimo, cosa che ti permette di ascoltare la musica nel modo migliore. Tramite l’app dedicata potrai equalizzare il suono personalizzandolo come desideri e potrai avvalerti di un’autonomia di 12 ore consecutive più 3 ore con il PlayTime Boost.

Insomma una grandissima occasione da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Perciò prima che sia tardi fiondati su Amazon e acquista il tuo JBL CLIP 5 a soli 37,68 euro, invece che 69,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.