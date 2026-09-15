 Cuffie wireless Over-Ear con Bluetooth 6, ANC e 120 ore di autonomia
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Cuffie wireless Over-Ear con Bluetooth 6, ANC e 120 ore di autonomia

Le cuffie wireless Over-Ear FOFUN NC95 hanno il Bluetooth 6, la cancellazione attiva del rumore, 120 ore di autonomia e costano 47€ circa.
Cuffie wireless Over-Ear con Bluetooth 6, ANC e 120 ore di autonomia
Tecnologia Audio Hifi
Le cuffie wireless Over-Ear FOFUN NC95 hanno il Bluetooth 6, la cancellazione attiva del rumore, 120 ore di autonomia e costano 47€ circa.
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Cuffie wireless FOFUN NC95: musica e chiamate perfette

Le cuffie wireless FOFUN NC95 hanno un design elegante, studiato per essere comode anche dopo un utilizzo di diverse ore. Hanno dei cuscinetti morbidi che avvolgono completamente le orecchie e un archetto regolabile molto sottile che non dà fastidio e non spettina i capelli. Inoltre sul padiglione auricolare è posizionata una rotella che ti permette di regolare il volume, le tracce musicali, collegarle via Bluetooth e rispondere alle chiamate.

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Sono dotate di due modalità differenti che puoi selezionare in base alle circostanze. La cancellazione attiva del rumore evita distrazioni eliminando il rumore ambientale fino a 35 dB, mentre la modalità trasparenza ti permette di ascoltare la musica riuscendo a percepire chi ti sta accanto. La tecnologia Bluetooth 6.0 garantisce una connessione veloce e a bassa latenza. Potrai personalizzare l’equalizzazione tramite l’app e goderti fino a 120 ore di autonomia.

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Pubblicato il 15 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
15 set 2026
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