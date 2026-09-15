Cuffie wireless Over-Ear con Bluetooth 6, ANC e 120 ore di autonomia

Approfitta di questa promozione eccellente che abbiamo scovato su Amazon per ottenere delle cuffie senza fili fantastiche, che garantiscono una grande autonomia e un audio potente e preciso. Anche il prezzo non è per niente male. Vai subito su Amazon e potrai avere le cuffie wireless FOFUN NC95 a 47,49 euro, anziché 69 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 31% che ti fa risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto potrai ottenere delle cuffie Bluetooth spettacolari. Inoltre a un prezzo molto simile potrai scegliere tra varie colorazioni in base alle tue preferenze. Essendo l’offerta a tempo limitato dovrai essere velocissimo o rischi di arrivare tardi.

Cuffie wireless FOFUN NC95: musica e chiamate perfette

Le cuffie wireless FOFUN NC95 hanno un design elegante, studiato per essere comode anche dopo un utilizzo di diverse ore. Hanno dei cuscinetti morbidi che avvolgono completamente le orecchie e un archetto regolabile molto sottile che non dà fastidio e non spettina i capelli. Inoltre sul padiglione auricolare è posizionata una rotella che ti permette di regolare il volume, le tracce musicali, collegarle via Bluetooth e rispondere alle chiamate.

Sono dotate di due modalità differenti che puoi selezionare in base alle circostanze. La cancellazione attiva del rumore evita distrazioni eliminando il rumore ambientale fino a 35 dB, mentre la modalità trasparenza ti permette di ascoltare la musica riuscendo a percepire chi ti sta accanto. La tecnologia Bluetooth 6.0 garantisce una connessione veloce e a bassa latenza. Potrai personalizzare l’equalizzazione tramite l’app e goderti fino a 120 ore di autonomia.

Non perderti una delle migliori promozioni nella categoria. Prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista le tue cuffie wireless FOFUN NC95 a 47,49 euro, anziché 69 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.