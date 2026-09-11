IKEA BADKRUKA, in Italia il nuovo speaker Bt da 49,95 euro

Forte dell’ottima accoglienza riservata nei mesi scorsi a KALLSUP, il gigante svedese ha deciso di lanciare una versione più grande e potente del suo altoparlante Bluetooth economico: è disponibile BADKRUKA, anche in Italia. IKEA lo propone al prezzo di 49,95 euro. È decisamente meno economico rispetto ai 4,95 euro del suo fratello minore, ma le caratteristiche in dotazione sembrano poter giustificare la spesa.

BADKRUKA è il fratello maggiore di KALLSUP

La differenza principale rispetto al modello più piccolo è da ricercare nella modalità di alimentazione: non è uno speaker portatile, non dispone di una batteria interna e dev’essere collegato alla presa. Bisogna tenerne conto, considerando come si andrà a utilizzarlo. Sono due le colorazioni proposte, nero e rosa.

Progettato dal designer Ola Wihlborg, è costituito da plastica ABS (riciclata almeno al 50%) con la scocca inferiore in policarbonato. Così come già visto con KALLSUP, è possibile associarne due in modalità wireless e dare vita così a una configurazione stereo da utilizzare sia per l’ascolto della musica sia con la TV o il computer.

Suono di alta qualità e design di stile in un formato compatto. Questa cassa diffonde nella stanza un suono bilanciato e ricco di medi e può essere collegata facilmente alla TV. Ideale per giocare e guardare film.

Per quanto riguarda le dimensioni, BADKRUKA misura 16x16x17,5 centimetri. Il peso si attesta intorno agli 1,8 chilogrammi.

Restando in tema IKEA, proprio ieri abbiamo segnalato su queste pagine l’iniziativa di marketing che strizza l’occhio agli appassionati di gaming, in particolare i giocatori di Skyrim. Il gruppo ha realizzato e distribuito una mod dedicata a KALLAX, il suo sistema di scaffali componibili: una volta installata, il mobile segue il protagonista in-game raccogliendo gli oggetti che altrimenti non ci starebbero nel suo inventario. Un’idea originale e divertente per promuovere un articolo con una modalità decisamente sopra le righe.