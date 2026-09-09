AirPods 5 ufficiali, i nuovi auricolari wireless di Apple

Come previsto, tra le novità presentate da Apple durante l’evento Surprise and shine ci sono anche i nuovi auricolari wireless AirPods 5, oltre a iPhone Duo, iPhone 18 Pro e le new entry del catalogo Apple Watch. Integrano la tecnologia Active Noise Cancellation con una cancellazione del rumore del 40% più efficace rispetto al modello precedente, l’accesso diretto all’intelligenza artificiale di Siri AI e un’architettura audio evoluta (ispirata a quella di AirPods Pro 3), tutto racchiuso nel design open-ear tipico della gamma. E non è finita qui.

Apple presenta i nuovi AirPods 5: cosa cambia

Tra le altre funzionalità più interessanti implementate ci sono Live Translation per la traduzione in tempo reale da una lingua diversa alla propria, Transparency Mode per non perdere il contatto con l’ambiente circostante, Adaptive EQ per l’equalizzazione e Adaptive Audio per regolarne dinamicamente il funzionamento, isolando l’utente solo quando necessario. Ancora, Conversation Awareness abbassa il volume dei contenuti multimediali quando si inizia a parlare.

Sono in vendita al prezzo di 149 euro. È inoltre prevista una versione con controllo touch del volume sul lato e custodia con ricarica wireless, al prezzo di 169 euro. Entrambi sono in preordine da oggi con la disponibilità prevista dal 18 settembre. Queste le parole di Dave Pakula, vicepresidente della divisione Hardware Engineering.

Siamo entusiasti di poter portare la cancellazione attiva del rumore anche sul modello di AirPods più accessibile: gli AirPods 5. Entrambi i modelli di AirPods 5 offrono un’esperienza di ascolto di livello superiore e rendono accessibili a un pubblico ancora più vasto funzionalità come la traduzione in tempo reale. In combinazione con l’AI di Siri, le AirPods rappresentano una vera svolta, offrendo potenti funzionalità a mani libere.

Considerata la spesa e il successo ottenuto dalle generazioni precedenti, non fatichiamo a immaginare che i nuovi AirPods 5 possano diventare presto la scelta predefinita per molti. Nel comunicato di annuncio, la mela morsicata sottolinea che Apple Intelligence sarà disponibile con iOS 27 a partire da lunedì 14 settembre.