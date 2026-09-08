 Baseus BC1 Open Ear: auricolari wireless con clip per comfort assicurato
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Baseus BC1 Open Ear: auricolari wireless con clip per comfort assicurato

Gli auricolari wireless Baseus BC1 Open Ear sono dotati di clip per orecchie, cancellazione del rumore, impermeabilità e batteria da 38 ore.
Baseus BC1 Open Ear: auricolari wireless con clip per comfort assicurato
Tecnologia Audio Hifi
Gli auricolari wireless Baseus BC1 Open Ear sono dotati di clip per orecchie, cancellazione del rumore, impermeabilità e batteria da 38 ore.
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Di auricolari wireless ce ne sono tantissimi in commercio e quindi non è sempre facile trovare il modello adatto alle proprie esigenze. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere i Baseus BC1 Open Ear a soli 27,99 euro, invece che 39,99 euro.

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Baseus BC1 Open Ear: un ascolto senza compromessi

Con gli auricolari wireless Baseus BC1 Open Ear potrai ascoltare la tua musica preferita anche in ambienti rumorosi e affollati senza nessun disturbo. Questo grazie alla cancellazione del rumore. Inoltre i 4 microfoni con intelligenza artificiale catturano solo la tua voce e filtrano i rumori esterni per chiamate perfette. Sono anche resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP55 il che ti permetterà di usarli quando fai sport.

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Ciò che poi li contraddistingue è indubbiamente il design Open ear con clip ad anello che offre un eccezionale comfort e ti permetterà di usarli per tutto il tempo che vuoi. Non creano pressione e non ostruiscono il condotto uditivo mantenendosi comunque perfettamente ancorate alle orecchie. E poi ci sono dei pulsanti fisici per controllare il volume, la musica che ascolti e per rispondere alle chiamate in arrivo. Garantiscono una connessione affidabile e a bassissima latenza con la tecnologia Bluetooth 6.0 e una batteria che arriva complessivamente fino a 38 ore.

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Non tardare perché un’occasione del genere scadrà a momenti e ci sono anche poche unità disponibili. Per cui vai subito su Amazon e acquista i tuoi Baseus BC1 Open Ear a soli 27,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 8 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
8 set 2026
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