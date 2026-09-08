Baseus BC1 Open Ear: auricolari wireless con clip per comfort assicurato

Di auricolari wireless ce ne sono tantissimi in commercio e quindi non è sempre facile trovare il modello adatto alle proprie esigenze. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere i Baseus BC1 Open Ear a soli 27,99 euro, invece che 39,99 euro.

Come puoi vedere dal prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 30% che ti fa risparmiare 12 euro sul totale. Queste sono cuffiette Bluetooth davvero eccezionali sia per comodità che per l’ottimo audio che garantiscono. In più offrono in questo momento un rapporto qualità prezzo davvero imbattibile.

Baseus BC1 Open Ear: un ascolto senza compromessi

Con gli auricolari wireless Baseus BC1 Open Ear potrai ascoltare la tua musica preferita anche in ambienti rumorosi e affollati senza nessun disturbo. Questo grazie alla cancellazione del rumore. Inoltre i 4 microfoni con intelligenza artificiale catturano solo la tua voce e filtrano i rumori esterni per chiamate perfette. Sono anche resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP55 il che ti permetterà di usarli quando fai sport.

Ciò che poi li contraddistingue è indubbiamente il design Open ear con clip ad anello che offre un eccezionale comfort e ti permetterà di usarli per tutto il tempo che vuoi. Non creano pressione e non ostruiscono il condotto uditivo mantenendosi comunque perfettamente ancorate alle orecchie. E poi ci sono dei pulsanti fisici per controllare il volume, la musica che ascolti e per rispondere alle chiamate in arrivo. Garantiscono una connessione affidabile e a bassissima latenza con la tecnologia Bluetooth 6.0 e una batteria che arriva complessivamente fino a 38 ore.

Non tardare perché un’occasione del genere scadrà a momenti e ci sono anche poche unità disponibili. Per cui vai subito su Amazon e acquista i tuoi Baseus BC1 Open Ear a soli 27,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.