Un suono senza compromesso con le Nothing Headphone (a) ora al 30%

Fai un vero salto di qualità e ascolta la tua musica preferita con delle cuffie wireless professionali oggi a un prezzo molto interessante. Stiamo parlando delle mitiche Nothing Headphone (a) che puoi acquistare su Amazon a 112 euro, invece che 159 euro.

C’è quindi uno sconto del 30% sul prezzo di listino che ti fa risparmiare 47 euro sul totale. Puoi anche decidere di acquistarle subito e pagarle in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Non tardare perché un’occasione del genere scadrà sicuramente in breve tempo.

Nothing Headphone (a): ANC, fino a 135 ore e controlli tattili

Sono veramente moltissime le caratteristiche che rendono le cuffie wireless Nothing Headphone (a) uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria, oltre al prezzo vantaggioso. Innanzitutto si distinguono per un design innovativo con padiglioni rettangolari che ruotano all’interno, morbidi cuscinetti che poggiano delicatamente sulle orecchie e un archetto imbottito sulla parte superiore. Ci sono anche comandi tattili che ti permetteranno di regolare il volume, gestire le tracce musicali, rispondere alle chiamate e tanto altro.

Sono dotate della cancellazione attiva del rumore che sfrutta l’intelligenza artificiale per alimentare doppi microfoni e ti permette sia di ascoltare la musica che di fare chiamate in modo perfetto. Inoltre c’è la modalità trasparenza con la quale puoi continuare ad ascoltare la musica rendendoti comunque conto di ciò che ti circonda. Hanno una connessione rapida con i tuoi dispositivi, basta latenza, la certificazione di grado IP52 e un’autonomia che arriva oltre 75 ore a pieno regime e fino a 135 ore.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Quindi prima che ciò succeda vai su Amazon e acquista le tue Nothing Headphone (a) a 112 euro, invece che 159 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime le riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.