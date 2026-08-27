Apple AirPods 4 con ANC a un prezzo formidabile su Amazon

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Apple AirPods 4: comfort, audio premium e ANC

Gli Apple AirPods 4 sono strepitosi e in questa versione con cancellazione attiva del rumore potrai goderti la musica che preferisci e le chiamate in qualsiasi posto senza che nessuno ti disturbi. Inoltre garantiscono un design ancora più confortevole con uno stelo estremamente corto, senza inserti in silicone e con una forma ergonomica che si adatta perfettamente alle orecchie. In più sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54.

Offrono un audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per un suono simile a quello che trovi nel cinema. Ottimi quindi anche per guardare film, serie TV e per divertirti con i videogiochi. Il potente chip H2 offre, tra le altre cose, una tecnologia che rileva automaticamente quando stai parlando con qualcuno e abbassa in automatico il volume degli auricolari. I microfoni interni restituiscono la tua voce nel modo migliore per conversazioni estremamente nitide. E poi c’è una batteria che arriva fino a 5 ore con una singola ricarica e fino a 30 ore con la custodia.

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