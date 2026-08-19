 Un audio di qualità senza disturbi per tantissime ore: REDMI Buds 8 Pro
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Un audio di qualità senza disturbi per tantissime ore: REDMI Buds 8 Pro

Goditi la musica, le chiamate e i film senza nessun disturbo e per tutto il tempo che vuoi con gli auricolari wireless REDMI Buds 8 Pro.
Un audio di qualità senza disturbi per tantissime ore: REDMI Buds 8 Pro
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Goditi la musica, le chiamate e i film senza nessun disturbo e per tutto il tempo che vuoi con gli auricolari wireless REDMI Buds 8 Pro.
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REDMI Buds 8 Pro: suono meraviglioso con ANC e 3 microfoni

Con la cancellazione attiva del rumore integrata fino a 55 dB gli auricolari wireless REDMI Buds 8 Pro offrono un ascolto sempre perfetto e nitido in qualsiasi posto. Inoltre sono dotati di triplo microfono e intelligenza artificiale per garantire chiamate eccellenti. Nemmeno le folate di vento saranno un problema. E poi con Dolby Audio riescono a ricreare un audio surround molto realistico.

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Hanno un design molto bello esteticamente con finitura brillante e texture raffinata uno stelo corto e inserti in silicone morbidi per adattarsi bene alle orecchie e garantire un ottimo isolamento acustico. Anche la custodia è molto compatta e possiede un indicatore del livello della batteria. Inoltre sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54. Una volta che li hai associati al tuo dispositivo vengono rilevati appena apri la custodia. Offrono un’autonomia di 8 ore con una singola ricarica, 33 ore con la custodia e altre 2 ore dopo soli 5 minuti di ricarica.

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Pubblicato il 19 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
19 ago 2026
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