Altoparlante portatile Marshall Willen II: design iconico e audio super

Se fai alla svelta oggi puoi portarti a casa uno dei migliori altoparlanti portatili in circolazione a un prezzo davvero interessante. Stiamo parlando del Marshall Willen II che oggi su Amazon è tuo a soli 79 euro, invece che 105 euro.

Come puoi vedere sul prezzo di partenza indicato da Amazon non c’è uno sconto del 25% che ti fa risparmiare 26 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Si tratta del prezzo più basso finora registrato su Amazon per cui è un’offerta davvero da non farsi scappare.

Marshall Willen II crolla a un ottimo prezzo

Sicuramente in questo momento il rapporto qualità prezzo dell’altoparlante portatile Marshall Willen II è imbattibile ed è il motivo principale per cui acquistarlo oggi. Come ogni dispositivo Marshall si presenta con un design iconico e garantisce un suono eccellente anche all’aperto. Offre 10 W di potenza massima con bassi potenti e alti e medi ben bilanciati.

È dotato di una pratica cinghia di fissaggio in gomma che ti permette di agganciare il piccolo altoparlante dove desideri, anche sul manubrio della bicicletta. Si connette velocemente ai tuoi dispositivi sfruttando la tecnologia Bluetooth 5.3 che risulta affidabile e a bassa latenza. Potrai gestire il volume con la pratica manopola di controllo dedicata e c’è un comodo indicatore della batteria con 5 segmenti luminosi. È resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP67 e potrai usarlo per oltre 17 ore con una ricarica completa.

Davvero un’ottima opportunità da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Marshall Willen II a soli 79 euro, invece che 105 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.