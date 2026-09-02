Auricolari e Cuffie di marca a meno di 30€ su Amazon

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OPPO Enco Buds3 Auricolari In-Ear Wireless, Bluetooth 5.4, IP55 Impermeabile, 48 h Batteria, AI Translation, 47ms Modalità Gaming, Bianco a soli € 19,99
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XIAOMI REDMI Buds 8 Active, Cuffie Bluetooth, Autonomia 37h, Nero a soli € 19,90
HUAWEI FreeBuds SE 3, cuffie con autonomia fino a 42 ore e in colorazione nera, leggere e compatte, ricarica rapida 10 minuti, connessione Bluetooth 5.4, IP54 a soli € 30,49
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Soundcore di Anker P30i, Cuffie Bluetooth In Ear con Cancellazione Rumore a soli € 25,49
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XIAOMI Redmi Buds 4 Lite, Auricolari Bluetooth 5.3, Cancellazione Rumori AI, Carica Wireless, Fino a 20 Ore di Batteria, Collegamento Google Veloce, Driver Dinamico 12mm, Resistenti all’Acqua IP54 a soli € 14,60
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Sony WH-CH520 | Cuffie Wireless, Connessione Multipoint, con Microfono, Fino a 50 ore di durata della batteria con Ricarica rapida – Blu a soli € 29,99
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