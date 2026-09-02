Offerta lancio con sconto di 200€ per il nuovo POCO F9 Pro da 512GB

Proprio ieri Xiaomi ha presentato sul mercato i nuovi POCO F9, il Pro e l’Ultra. Due smartphone che puntano forte sull’autonomia e consolidano le ottime prestazioni già viste nei loro predecessori. In questo momento su Amazon c’è in offerta il POCO F9 Pro da 512 GB a 799,90 euro, invece che 999,90 euro.

Dunque siamo di fronte a uno sconto del 20% al lancio che ti farà risparmiare la bellezza di 200 euro sul totale. E potrai anche acquistarlo subito e pagarlo invece in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Un’offerta ovviamente a tempo limitato per cui vale la pena approfittarne subito.

POCO F9 Pro va preso adesso al prezzo di lancio

Il POCO F9 Pro è un ottimo smartphone, non ci sono dubbi, ma il prezzo di listino è importante ed ecco perché bisogna prenderlo adesso con lo sconto di 200 euro. Come dicevamo all’inizio si continua con l’idea di avere uno smartphone praticamente inesauribile e siamo infatti di fronte a una batteria da 6.330 mAh con ricarica via cavo velocissima da 100 W e ricarica wireless da 50 W. Pesa 206 grammi, ha uno spessore di 8,79 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68.

A bordo troviamo il nuovo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series a 3 nm, supportato da ben 12 GB di RAM, e il sistema operativo basato su Xiaomi HyperOS 3. La memoria interna è da 512 GB e non dovrai fare nessun compromesso. Possiede poi una fotocamera posteriore principale da 200 MP, teleobiettivo flottante da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 32 MP. Non dimentichiamo poi il display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate da ben 185 Hz e luminosità da 2200 nit.

Non c’è assolutamente tempo da perdere. Se vuoi uno dei migliori smartphone spendendo molto meno vai subito su Amazon e acquista il tuo POCO F9 Pro da 512 GB a 799,90 euro, invece che 999,90 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.