7 smartphone pazzeschi in offerta su eBay a prezzo da capogiro

Proprio in questo momento, salvo esaurimento scorte anticipato, su eBay ci sono 7 smartphone pazzeschi, per prestazioni e qualità costruttiva, in offerta a prezzo da capogiro. Sfrutta adesso questi incredibili sconti perché stanno andando a ruba e potrebbero terminare da un momento all’altro.
SAMSUNG S26 ULTRA 5G 12GB 256GB NERO O BIANCO 24 MESI GARANZIA a soli € 895,99 con PSPRSETT26
APPLE IPHONE 15 PRO RICONDIZIONATO 256GB TITANIO NATURALE PARI AL NUOVO a soli € 639,00 con PSPRSETT26
HONOR 400 512GB RAM 8GB DUAL SIM 5G NERO 24 MESI GARANZIA a soli € 300,99 con PSPRSETT26
Xiaomi Redmi Note 15 128GB Memoria 6GB Ram Display 6.77″ 108Mpx NFC Forest Green a soli € 162,70 con PSPRSETT26
Apple iPhone 16 5G 128GB 6,1″ Originale Smartphone Black Nero a soli € 639,00
Motorola Moto G67 5G 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.78″ 50Mp Pantone ArcticSeal a soli € 182,80 con PSPRSETT26
Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Icy blu Icyblue Smartphone a soli 345 euro
Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Icy blu Icyblue Smartphone