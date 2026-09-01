Medio gamma che non delude e costa il giusto? HONOR 400 da 512GB

Hai deciso di regalare uno smartphone ma non vuoi spendere troppi soldi e nemmeno ottenere un dispositivo che vale poco? Allora dai un’occhiata a questa ottima occasione. Se vai velocemente su eBay potrai acquistare l’HONOR 400 da 512 GB a 300,99 euro, invece che 399,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, e un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio totale di quasi 100 euro. E puoi anche pagarlo in tre comode rate da 105,33 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR 400 da 512 GB a un prezzo shock

Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi sicuramente l’HONOR 400 è uno dei migliori smartphone di questa fascia. Ha un peso abbastanza contenuto di circa 184 grammi, con uno spessore di 7,3 mm e un generoso display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate da 120 Hz. In più è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP65.

Potrai scattare ottime foto grazie a un sensore posteriore principale con intelligenza artificiale da 200 MP, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e zoom digitale fino a 30x. Ottima anche la fotocamera frontale con i suoi 50 MP. Il processore è un potente Snapdragon 7 Gen 3 con 8 GB di RAM e con il sistema operativo MagicOS 9.0 basato su Android 15. Anche la memoria interna non è niente male, in questa versione troverai 512 GB. Nasconde inoltre una batteria da 5.300 mAh con ricarica velocissima da 66 W.

Che stai aspettando dunque? Chiaramente a questa cifra lo vorranno in tanti e le unità disponibili non sono infinite. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo HONOR 400 da 512 GB a 300,99 euro, invece che 399,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine ora potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare ulteriori costi.