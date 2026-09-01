 Medio gamma che non delude e costa il giusto? HONOR 400 da 512GB
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Medio gamma che non delude e costa il giusto? HONOR 400 da 512GB

L'HONOR 400 da 512 GB è in offerta su eBay a circa 300 euro, con il codice promozionale, ed è uno dei migliori medio gamma a questa cifra.
Medio gamma che non delude e costa il giusto? HONOR 400 da 512GB
Tecnologia Mobile
L'HONOR 400 da 512 GB è in offerta su eBay a circa 300 euro, con il codice promozionale, ed è uno dei migliori medio gamma a questa cifra.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Hai deciso di regalare uno smartphone ma non vuoi spendere troppi soldi e nemmeno ottenere un dispositivo che vale poco? Allora dai un’occhiata a questa ottima occasione. Se vai velocemente su eBay potrai acquistare l’HONOR 400 da 512 GB a 300,99 euro, invece che 399,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, e un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio totale di quasi 100 euro. E puoi anche pagarlo in tre comode rate da 105,33 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

HONOR 400 da 512 GB a un prezzo shock

Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi sicuramente l’HONOR 400 è uno dei migliori smartphone di questa fascia. Ha un peso abbastanza contenuto di circa 184 grammi, con uno spessore di 7,3 mm e un generoso display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate da 120 Hz. In più è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP65.

honor-400-512gb

Potrai scattare ottime foto grazie a un sensore posteriore principale con intelligenza artificiale da 200 MP, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e zoom digitale fino a 30x. Ottima anche la fotocamera frontale con i suoi 50 MP. Il processore è un potente Snapdragon 7 Gen 3 con 8 GB di RAM e con il sistema operativo MagicOS 9.0 basato su Android 15. Anche la memoria interna non è niente male, in questa versione troverai 512 GB. Nasconde inoltre una batteria da 5.300 mAh con ricarica velocissima da 66 W.

HONOR 400 512GB RAM 8GB DUAL SIM 5G NERO 24 MESI GARANZIA

HONOR 400 512GB RAM 8GB DUAL SIM 5G NERO 24 MESI GARANZIA

315,99335,99€-6%
Vedi l’offerta

Che stai aspettando dunque? Chiaramente a questa cifra lo vorranno in tanti e le unità disponibili non sono infinite. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo HONOR 400 da 512 GB a 300,99 euro, invece che 399,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine ora potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

7 smartphone pazzeschi in offerta su eBay a prezzo da capogiro

7 smartphone pazzeschi in offerta su eBay a prezzo da capogiro
Il tuo Apple iPhone 15 Pro ricondizionato ti aspetta su eBay a 639€

Il tuo Apple iPhone 15 Pro ricondizionato ti aspetta su eBay a 639€
Android 17 QPR2 Beta 4, Google aggiorna i Pixel: cosa cambia

Android 17 QPR2 Beta 4, Google aggiorna i Pixel: cosa cambia
L'iPhone pieghevole arriverà senza Apple Pencil?

L'iPhone pieghevole arriverà senza Apple Pencil?
7 smartphone pazzeschi in offerta su eBay a prezzo da capogiro

7 smartphone pazzeschi in offerta su eBay a prezzo da capogiro
Il tuo Apple iPhone 15 Pro ricondizionato ti aspetta su eBay a 639€

Il tuo Apple iPhone 15 Pro ricondizionato ti aspetta su eBay a 639€
Android 17 QPR2 Beta 4, Google aggiorna i Pixel: cosa cambia

Android 17 QPR2 Beta 4, Google aggiorna i Pixel: cosa cambia
L'iPhone pieghevole arriverà senza Apple Pencil?

L'iPhone pieghevole arriverà senza Apple Pencil?
Michea Elia
Pubblicato il
1 set 2026
Link copiato negli appunti