L'iPhone pieghevole arriverà senza Apple Pencil?

Dieci anni dopo le prime demo di schermi pieghevoli, Apple si prepara finalmente a sfoderare il suo primo smartphone foldable, atteso in occasione del keynote del 9 settembre. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda avrebbe effettivamente testato e immaginato il lancio di un Apple Pencil modificato per accompagnare il dispositivo. Il giornalista ritiene, tuttavia, poco probabile la sua commercializzazione insieme al telefono.

iPhone pieghevole: Apple avrebbe abbandonato il Pencil prima del lancio

Il prototipo descritto da Gurman sarebbe più tozzo rispetto agli Apple Pencil venduti con gli iPad, così da adattarsi all’altezza ridotta del telefono. Come i suoi fratelli maggiori, andrebbe ad agganciarsi magneticamente sul bordo del dispositivo per il trasporto e la ricarica. Sulla carta, la logica regge. Lo schermo interno del pieghevole si avvicinerebbe alle dimensioni di un iPad mini. Esattamente il tipo di superficie su cui un pennino ha perfettamente senso per abbozzare uno schema o annotare un documento.

La realtà fisica del prodotto avrebbe però smorzato gli entusiasmi. Una volta fissato sul bordo, il pennino ostacolerebbe l’apertura del telefono, bisognerebbe rimuoverlo per aprire lo schermo, anche senza la minima intenzione di usarlo. Altro scoglio, ancora più serio, lo schermo interno pieghevole sarebbe decisamente più delicato rispetto al vetro di un iPhone classico, e la punta del Pencil rischierebbe di lasciare segni antiestetici.

Steve Jobs l’aveva già detto nel lontano 2007…

Who wants a stylus? Disse Steve Jobs durante la presentazione del primo iPhone nel 2007, quando derideva apertamente i pennini, in un’epoca in cui alcuni smartphone si usavano esattamente così.

Il contesto è cambiato (l’Apple Pencil è oggi uno dei punti di forza dell’iPad), ma la filosofia del dito prima di tutto sembra sopravvivere al suo ideatore, almeno su iPhone. Samsung, pioniere del genere, ha dovuto a sua volta progettare delle S Pen specifiche per i suoi Galaxy pieghevoli, a dimostrazione che l’impresa resta un rompicapo ingegneristico anche con sette anni di vantaggio.

La presunta rinuncia si sposa anche con ciò che si sa del prodotto. Il primo pieghevole di Apple sarebbe già di per sé un concentrato di compromessi tecnici, tra sottigliezza estrema e scelte al ribasso sui componenti. Aggiungere un accessorio fragile per il display e ingombrante per la cerniera avrebbe complicato un lancio in cui Apple non può permettersi di fallire alla prima impressione, considerando che i primi tester si sono mostrati finora molto entusiasti.

Magari il pennino arriverà in futuro, quando i display pieghevoli avranno guadagnato in robustezza. Non questa volta, in ogni caso.