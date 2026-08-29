 HONOR 600 da 512GB è sconvolgente per l'ottimo rapporto qualità prezzo
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HONOR 600 da 512GB è sconvolgente per l'ottimo rapporto qualità prezzo

L'HONOR 600, in questa versione da 512GB, è in offerta a 436€ su eBay, con possibilità di pagarlo in comode rate. Un'occasione imperdibile.
HONOR 600 da 512GB è sconvolgente per l'ottimo rapporto qualità prezzo
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L'HONOR 600, in questa versione da 512GB, è in offerta a 436€ su eBay, con possibilità di pagarlo in comode rate. Un'occasione imperdibile.
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Sei alla ricerca di quello smartphone che non costi un capitale ma che regali ottime soddisfazioni? Allora sei nel posto giusto e oggi c’è una promozione davvero imperdibile. Se vai subito su eBay puoi mettere le mani sul bellissimo HONOR 600 a soli 436 euro circa, invece che 699,90 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di HONOR ed è poi quello che ti abbiamo descritto sopra. Dunque in questo momento potrai avvalerti di uno sconto davvero incredibile che ti permette di risparmiare più di 263 euro sul totale. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in 3 comode rate da 153 euro a interessi zero con Klarna.

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HONOR 600: a questa cifra è un grande affare

Di smartphone medio gamma con ottime prestazioni ce ne sono tanti ma l’HONOR 600 in questo momento ha un prezzo davvero difficile da battere. È molto bello esteticamente, robusto e non è nemmeno pesante. Ha un display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate da 120 Hz, pesa 185 grammi, ha uno spessore di 7,8 mm e la certificazione di grado IP69.

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A bordo troviamo il sistema operativo MagicOS 10 basato su Android 16 e sostenuto dal potente processore Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna. Possiede poi una fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP con zoom digitale fino a 30x e fotocamera frontale per i selfie da 50 MP. La batteria è certamente uno dei suoi punti di forza con una capacità da 6400 mAh e ricarica super veloce da 80 W.

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È chiaro che siamo di fronte a uno smartphone davvero interessante, soprattutto per il suo rapporto qualità prezzo. Se non vuoi rischiare di perderlo vai adesso su eBay e acquista il tuo HONOR 600 a soli 436 euro circa, invece che 699,90 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ago 2026

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