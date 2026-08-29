 Motorola edge 70 (8/256GB) è il mid-range da acquistare oggi
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Motorola edge 70 (8/256GB) è il mid-range da acquistare oggi

Il Motorola edge 70, nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è sicuramente il mid-range da acquistare oggi.
Motorola edge 70 (8/256GB) è il mid-range da acquistare oggi
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Il Motorola edge 70, nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è sicuramente il mid-range da acquistare oggi.
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Se sei alla ricerca di uno smartphone ben equilibrato e che non costi un patrimonio approfitta di questa promozione interessantissima che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Motorola edge 70 a 399,90 euro, invece che 499,90 euro.

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Motorola edge 70: un mid con qualche spunto da top

Per il prezzo con cui puoi portarti a casa oggi il Motorola edge 70, e anche guardando altri modelli dello stesso livello, possiamo dire che siamo di fronte a un’ottima occasione. Innanzitutto avrai in mano uno smartphone leggerissimo con i suoi 159 grammi, uno spessore di appena 6 mm e la certificazione IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Offre un display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e ottima luminosità da 2000 nit per non avere problemi anche di fronte alla luce del sole.

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Lo Snapdragon 7 Gen 4 garantisce ottime performance e viene sostenuto da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. È dotato poi di una batteria da 4.800 mAh con ricarica molto veloce, via cavo, da 68 W e ricarica wireless da 15 W. Lo scomparto fotografico non è il suo punto di forza ma non è nemmeno male. Ha un sensore principale con ultra-grandangolo da 50 MP e fotocamera frontale sempre da 50 MP.

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Uno smartphone dunque con un ottimo rapporto qualità prezzo che oggi costa anche meno. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 70 a 399,90 euro, invece che 499,90 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 29 ago 2026

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29 ago 2026
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