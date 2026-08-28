Android domina il mercato degli smartphone nel 2026, iOS cresce

Android continua a dominare il mercato globale degli smartphone, ma oramai iOS non può essere considerato più una piattaforma di nicchia. A livello mondiale, infatti, la quasi totalità degli smartphone utilizza Android o iOS. HarmonyOS rappresenta l’unica alternativa degna di nota, soprattutto in Cina. La quota maggiore spetta ad Android, presente su dispositivi di numerosi produttori, mentre iOS è appannaggio esclusivo degli iPhone. Gli ultimi dati disponibili confermano ancora una volta questo quadro.

Android rappresenta il 75% degli smartphone venduti nel mondo

Counterpoint ha appena pubblicato gli ultimi dati sugli smartphone venduti nel secondo trimestre 2026 a livello mondiale. E la ripartizione tra Android, iOS (e Harmony) non è particolarmente sorprendente.

Android si attesta così al 75% dei dispositivi venduti in questo periodo, contro il 20% di iOS e il 5% di Harmony. Ma se si confronta con lo stesso periodo di un anno fa, si può osservare che la quota di Android è in realtà in calo, passando dal 79 al 75%. Sul fronte iOS è il contrario, poiché su base annua si può al contrario notare una crescita del 3% della quota di mercato (dal 17 al 20%).

iOS va (quasi) in pari negli USA e avanza in Cina

Se a livello mondiale esiste una vera disparità, si può anche constatare che nel suo paese natale, gli Stati Uniti, iOS (e quindi gli iPhone) rappresenta da solo quasi la metà dei telefoni acquistati nel paese. Nel secondo trimestre 2025, si osserva infatti una ripartizione del 51% (Android) contro il 49% (iOS).

Sul fronte del grande rivale cinese, anche qui, se Android è il numero uno (con il 58%), mostra una tendenza in declino nel tempo. HarmonyOS, il sistema operativo di Huawei, rappresenta poco meno di un quinto delle vendite di smartphone nella seconda economia mondiale. E infine, Apple con iOS registra una quota di mercato senza precedenti negli ultimi anni, con una crescita netta su base annua (dal 17 al 24%).